Bianca Dogaru
31 oct. 2025, 12:13, Actualitate
Sediul central al partidului AUR a fost vandalizat în noaptea de miercuri spre joi. Pe fațada clădirii au apărut mai multe mesaje critice la adresa formațiunii, toate scrise cu spray.

Reprezentanții AUR au condamnat incidentul și au transmis că astfel de fapte „nu sunt acte de curaj, ci infracțiuni.”

„Vandalizarea nu este un act de curaj, ci o infracțiune. Ura și violența nu pot fi instrumente politice. Cine atacă sedii, simboluri și chipurile eroilor noștri nu apără democrația, o distruge. România are nevoie de lege, de respect și de oameni care construiesc, nu de cei care distrug.”, precizează AUR, în mesajul postat pe pagina de Facebook.

 

Surse foto: Mediafax foto 

