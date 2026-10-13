Un polițist în vârstă de 36 de ani, angajat al Biroului de Investigații Criminale Suceava, a fost încătușat de proprii colegi, luni după-amiază, după ce ar fi provocat un scandal în zona blocurilor noi din cartierul Nordic al municipiului Suceava. Bărbatul ar fi avut un comportament agresiv și ar fi refuzat să coopereze cu echipajele chemate prin 112.

Incidentul s-a produs luni, 12 octombrie, în apropierea unui bloc de locuințe și a unei pizzerii din cartierul Nordic. Potrivit Monitorul de Suceava, bărbatul este polițist în cadrul Biroului de Investigații Criminale, fiind încadrat ca subofițer și atestat pentru activități de investigații criminale.

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Martorii au relatat că bărbatul era extrem de agitat și manifesta un comportament agresiv, motiv pentru care mai multe persoane au apelat la 112. La fața locului au fost trimise două echipaje de poliție, care au încercat să-l calmeze și să-l determine să coopereze. Intervenția s-a dovedit dificilă însă, deoarece bărbatul ar fi refuzat să respecte indicațiile colegilor săi. În cele din urmă, acesta a fost imobilizat și introdus într-o autospecială de poliție.

Bărbatul a încercat să fugă din mașina de poliție. Colegii săi au intervenit din nou

Scena tensionată a continuat și în autospeciala de poliție. Bărbatul ar fi încercat să iasă din mașină deschizând portiera din spate. Colegii săi au fost nevoiți să intervină din nou pentru a-l împiedica să plece și pentru a-l imobiliza.

Potrivit publicației Știrea Sucevei, unul dintre agenți ar fi folosit un spray iritant-lacrimogen în interiorul autospecialei pentru a-l imobiliza pe bărbat. Ulterior, după ce a fost dus la audieri, polițistul a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital, sub pază.

Polițistul ar fi vrut să își vadă copiii

Potrivit informațiilor apărute despre acest caz, bărbatul s-ar fi despărțit recent de soția sa, cu care are doi copii. Acesta s-ar fi mutat de curând într-un bloc din cartierul Nordic alături de actuala parteneră.

Martorii susțin că bărbatul se plângea că îi este dor de copii și că ar fi avut o dispută cu femeia alături de care locuiește în prezent. Femeia cu care bărbatul locuia le-ar fi spus celor prezenți că nu a fost agresată fizic. Cu toate acestea, în funcție de concluziile verificărilor, polițistul ar putea fi cercetat pentru violență în familie.