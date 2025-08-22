Polițiștii din Bistrița în ALERTĂ! Un pacient de la psihiatrie a scăpat ca să UCIDĂ o tânără pentru care făcuse o obsesie

Agenții de poliție din Bistrița-Năsăud au intervenit de urgență, după ce un individ a fugit din secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Bistrița, unde fusese închis, împotriva voinței sale, în urma unei decizii a magistraților. Acesta dezvoltase o obsesie pentru o tânără pe care o hărțuia.

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fugit de la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Bistrița, cu scopul de a ucide o femeie pe care o hărțuise, încă de pe vremea când era minoră. Tânăra obținuse un ordin de protecție împotriva individului.

Individul a profitat de neatenția personalului și a reușit să plece din spital. Personalul a sesizat imediat autoritățile, întrucât acesta o amenințase pe tânără cu moartea.

„Se tem oamenii că zic: bă, îmi dă foc! Unui nebun nu îi poţi face nimic”, spune un sătean din aceeaşi localitate cu individul, scrie observatornews.ro.

„Un pacient în vârstă de 33 ani a părăsit în această dimineaţă, în jurul orei 7:40, salonul în care se afla în momentul în care doi infirmieri au intrat pentru a face curăţenie. Personalul a sesizat imediat lipsa pacientului”, a declarat Camelia Strungari, reprezentant al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

Din fericire, polițiștii, cu ajutorul voluntarilor, au reușit să-l prindă pe bărbat, înainte să-și pună în aplicare planul. Acesta va fi prezentat în fața magistraților cu propunere de prelungire a ordinului de protecție.

Autorul recomandă: