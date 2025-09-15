Prima pagină » Actualitate » Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra

Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra

15 sept. 2025, 19:45, Actualitate
Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra
Omul de afaceri Jurgen Faff

Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost reţinut, luni, după mai multe ore de audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1. El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei.

„Cel în cauză a fost reţinut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere legală. De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piaţa transportului de pasageri, deţinând mai multe aeronave şi având peste 170 de angajati (piloti, însoţitori de bord şi personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuţiilor sociale şi a impozitelor reţinute de la angajaţi, cuantumul său fiind influenţat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piaţă”, a transmis, luni seară, Poliţia Capitalei.

El este acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de 12 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 – prezent, firma ar fi reţinut şi nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă.

După ce s-au făcut mai multe percheziţii, reprezentanții companiei aeriene au transmis că se lucrează pentru remedierea situaţiei economice şi plata integrală a obligaţiilor către stat.

„Administratorul FLY LILI, domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relaţie cu beneficiarul contractului din Congo, relaţia fiind strict contractuală şi respectând termenii agreaţi. Este foarte important să menţionăm că FLY LILI nu are nicio relaţie cu Rusia”, au mai transmis reprezentanţii firmei.

În ceea ce priveşte zborurile către Congo, firma precizează că a efectuat zboruri către această destinaţie, alături de alţi operatori aerieni din România şi Europa.

„Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranţă în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfăşurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect. În egală măsură, facem precizarea că atât FLYLILI, cât şi întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului şi dovedirea nevinovăţiei, subliniind caracterul exclusiv fiscal–comercial al prezentului incident”, se mai arată în comunicatul de presă.

FOTO – Arhivă

