Polițistul înjunghiat de la spitalul din Lupeni, Hunedoara, a fost operat. Agresorul ar fi vrut să îl înjunghie pe iubitul violent al fiicei lui

Un incident revoltător a avut loc în județul Hunedoara, unde un polițist în vârstă de 34 de ani a fost rănit cu un cuțit în vreme ce încerca să oprească un scandal.

Totul s-a întâmplat în incinta spitalului în care era internată fiica agresorului. Individul ar fi vrut, de fapt, să îl înjunghie pe iubitul fetei care era violent.

„În curtea spitalului, în spatele spitalului. Au văzut cum o bătea și ea era cu copilul în brațe și ferea copilul și zicea numai „Au, nu mai da că lovești copilul”, a declarat mama fetei, potrivit Știrile Pro TV.

Cu toate că nimeni nu a intervenit direct, angajații spitalului au sunat la 112, astfel că nu a durat mult timp până când au apărut agenții de ordine publică. În tot acest timp, fata și-a sunat tatăl, care s-a urcat într-un taxi și a venit la spital înarmat cu un cuțit, pregătit să-l pedepsească pe bărbatul violent.

Oamenii legii au chemat apoi întăriri, iar în ajutor a venit un polițist de la rutieră, care a intervenit în încăierarea dintre cei doi indivizi. Agentul a fost rănit de tatăl fetei, în zona coapsei drepte. Un echipaj de urgență l-a transportat la spital, acolo unde a ajuns direct pe masa de operație.

„Am intervenit și am făcut hemostaza, acum este în afara oricărui pericol, o să rămână la noi internat sub supraveghere până e stabilizat”, a declarat Indraws Darcy – medic chirurg Spitalul Lupeni.

Între timp, tatăl pacientei a fost ridicat de polițiști și dus la audieri.

„Bărbatul de 49 de ani a fost imobilizat și condus la sediul Poliției, urmând a fi dispuse măsuri legale. În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj.”

Rudele spun că furia individului a fost alimentată de multe episoade violente din partea celui care ar fi trebuit să-i fie ginere”, a declarat Bogdan Nițu – purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.

Rudele susțin că furia individului a fost alimentată de multe episode de violență din partea celui care ar fi trebuit să-i fie ginere.

„Fata o stat mereu sub amenințarea lui, or fost declarații peste declarații la poliție și nu s-o luat nicio măsură pentru că de fiecare dată fata trebuia să se împace cu el că o amenința. Am avut și eu ordin de protecție, și soțul meu și fata de atâtea ori o avut ordine de protecție”, a mai spus mama fetei.

Acest caz a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Autorul recomandă:

Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București

Detalii uluitoare din dosarul falsului polițist care a păzit urnele la ALEGERILE locale din Ploiești. ESCROCUL patrula în locul unui agent adevărat