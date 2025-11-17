În Polonia, persoane necunoscute au detonat calea ferată pe care se transferă armament în Ucraina. Tusk vorbește despre un act de sabotaj

O cale ferată din Polonia, importantă pentru livrarea ajutorului către Ucraina, a fost avariată în urma unei explozii provocate de sabotori, a declarat premierul Poloniei, Donald Tusk.

Mecanicul trenului care circula pe linia Varșovia — Lublin (Polonia) a observat o porțiune distrusă a căii ferate. Conform informațiilor preliminare, șinele au fost avariate de un dispozitiv exploziv. Mecanicul a reușit să anunțe dispeceratul, după care traficul pe linie a fost oprit imediat. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a confirmat pe platforma X că a avut loc un act de sabotaj cu utilizarea unui dispozitiv exploziv.

Procuratura și serviciile speciale din Polonia au demarat o anchetă, însă nu se știe încă cine este responsabil. Calea ferată din regiune este sub o atenție deosebită, deoarece pe aceste rute circulă încărcături militare pentru Ucraina. Autoritățile poloneze au subliniat că deraierea trenului a fost evitată doar datorită vigilenței și reacției rapide a mecanicului.

„Suntem la locul unei explozii lângă Garwolin, lângă gara Mika. Explozia a fost cel mai probabil destinată să arunce în aer un tren pe linia Varșovia-Dębli. Din păcate, nu există nicio îndoială că avem de-a face cu un act de sabotaj. Din fericire, nu a existat nicio tragedie, dar situația este foarte gravă. Poliția, IPC, Procuratura și experți sunt la fața locului. Aceștia investighează fiecare detaliu al cazului. […] Cazul este încă în curs de investigare, dar, din păcate, nu există nicio îndoială că avem de-a face cu un act deliberat de sabotaj”, a declarant luni prim-ministrul polonez, Donald Tusk, care a venit la locul incidentului.

Într-un interviu acordat publicației Polsat News duminică, ministrul adjunct de interne al Poloniei, Maciej Duszczyk, a declarat că țara sa se confruntă cu diverse acte de sabotaj de ceva vreme, potrivit Agenției Poloneze de Presă (PAP).

Anul trecut, un incendiu imens a distrus un centru comercial din Varșovia. Autoritățile poloneze au anunțat în luna mai că acesta a fost rezultatul unui incendiu comandat de serviciile de informații rusești, deși Rusia negase anterior acuzațiile de orchestrare a unor operațiuni de incendiere și sabotaj în Europa.

