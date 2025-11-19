Prima pagină » Știri externe » Scandal pe scena politică din Polonia. Ministrul de Externe îl acuză pe președintele Nawrocki că vrea să scoată țara din UE

Scandal pe scena politică din Polonia. Ministrul de Externe îl acuză pe președintele Nawrocki că vrea să scoată țara din UE

19 nov. 2025, 16:54, Știri externe
Scandal pe scena politică din Polonia. Ministrul de Externe îl acuză pe președintele Nawrocki că vrea să scoată țara din UE

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, pregătește terenul pentru ieșirea țării din UE. Aceasta este declarația șoc făcută astăzi de ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski.

Într-un discurs ținut în fața Seimului polonez, Sikorski l-a criticat aspru pe președinte pentru că a prezentat instituțiile Uniunii Europene ca fiind o amenințare la adresa suveranității poloneze.

Șeful diplomației poloneze a subliniat că retorica naționalistă și anti-UE slăbește Polonia și pregătește terenul politic și psihologic pentru un „Polexit”.

„Sugestia că integrarea europeană este o conspirație împotriva Poloniei nu ajută nici UE, nici Polonia. Pregătiți terenul psihologic și politic pentru ieșirea din Uniunea Europeană”, a relatat oficialul.

Politicianul a avertizat că o astfel de retorică vine într-un moment de îngrijorări sporite în materie de securitate, în urma unui posibil atac „terorist” asupra rețelei feroviare poloneze de către agenți ruși.

Conform sursei citate, atacul a combinat sabotajul fizic cu o amplă campanie de dezinformare, ridicând întrebarea cine este aliatul Poloniei și cine este dușmanul acesteia.

Polonia nu poate avea „două politici externe”, spune Sikorski

Sikorski îl critică pe Nawrocki pentru că a omis orice mențiune despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei în discursul său de Ziua Independenței, subliniind în schimb amenințările din partea instituțiilor UE.

Ministrul legiferează că, în temeiul articolului 146 din Constituție, președintele reprezintă Polonia în străinătate, dar nu definește politica externă a țării, care este responsabilitatea guvernului. Conform acestuia, rezentarea instituțiilor UE ca o amenințare subminează atât angajamentele legale ale Poloniei, cât și interesele sale de securitate. Apartenența la UE rămâne unul dintre pilonii cheie ai securității, prosperității și influenței internaționale a Poloniei, a transmis oficialul.

Președintele Poloniei, vizită în Ungaria

Sikorski a menționat că viitoarea vizită a președintelui Poloniei în Ungaria are loc în contextul unui guvern atât anti-ucrainean, cât și pro-rus. Ministrul a subliniat că președintele ar putea folosi călătoria pentru a sprijini prioritățile strategice ale Poloniei, cum ar fi obținerea aprobării Ungariei pentru fondurile de modernizare militară și facilitarea negocierilor UE privind integrarea Ucrainei.

Sikorski a încheiat îndemnându-l pe președinte să colaboreze cu guvernul și să acționeze în limitele Constituției. Retorica naționalistă sau anti-UE, a avertizat el, nu reprezintă Polonia și, dimpotrivă, favorizează dezinformarea rusească.  În cazul în care țara va părăsi blocul comunitar, aceasta ar putea pierde finanțarea și ajutorul destinat industriei de apărare, a subliniat el.

Războiul dintre Republicani și Democrații din SUA se declină în Polonia

Diferețele dintre cei doi oficiali polonezi par, însă, să fie mult mai adânci. Republicanul Donald Trump l-a susţinut cu succes în campania electorală din primăvară pe naţionalistul conservator Karol Nawrocki. Pe de altă parte Radosław Sikorski este căsătorit cu Anne Applebaum, o jurnalistă americană susținătoare înfocată a Partidului Democrat din SUA.

Sursă foto: Instagram/ Anne Applebaum

Sursă foto: Instagram/ Anne Applebaum

Soția lui Sikorski a susținut-o pe Hillary Clinton pentru funcția de președinte al SUA în 2016, a scris o carte în favoarea candidatei democrate și a susținut că Trump este „un om care pare hotărât să distrugă alianțele care mențin pacea internațională și puterea americană”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki: „Polonia nu este o colonie” 100.000 de polonezi au ieșit în stradă „Ziua Independenței”

România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești

Citește și

EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
EXTERNE Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
12:30
Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
EXTERNE Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă
12:28
Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă
EXTERNE Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
11:44
Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
LIVE UPDATE 🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
11:39
🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
EXTERNE Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
11:06
Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”