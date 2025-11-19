Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, pregătește terenul pentru ieșirea țării din UE. Aceasta este declarația șoc făcută astăzi de ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski.

Într-un discurs ținut în fața Seimului polonez, Sikorski l-a criticat aspru pe președinte pentru că a prezentat instituțiile Uniunii Europene ca fiind o amenințare la adresa suveranității poloneze.

Șeful diplomației poloneze a subliniat că retorica naționalistă și anti-UE slăbește Polonia și pregătește terenul politic și psihologic pentru un „Polexit”.

„Sugestia că integrarea europeană este o conspirație împotriva Poloniei nu ajută nici UE, nici Polonia. Pregătiți terenul psihologic și politic pentru ieșirea din Uniunea Europeană”, a relatat oficialul.

Politicianul a avertizat că o astfel de retorică vine într-un moment de îngrijorări sporite în materie de securitate, în urma unui posibil atac „terorist” asupra rețelei feroviare poloneze de către agenți ruși.

Conform sursei citate, atacul a combinat sabotajul fizic cu o amplă campanie de dezinformare, ridicând întrebarea cine este aliatul Poloniei și cine este dușmanul acesteia.

Polonia nu poate avea „două politici externe”, spune Sikorski

Sikorski îl critică pe Nawrocki pentru că a omis orice mențiune despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei în discursul său de Ziua Independenței, subliniind în schimb amenințările din partea instituțiilor UE.

Ministrul legiferează că, în temeiul articolului 146 din Constituție, președintele reprezintă Polonia în străinătate, dar nu definește politica externă a țării, care este responsabilitatea guvernului. Conform acestuia, rezentarea instituțiilor UE ca o amenințare subminează atât angajamentele legale ale Poloniei, cât și interesele sale de securitate. Apartenența la UE rămâne unul dintre pilonii cheie ai securității, prosperității și influenței internaționale a Poloniei, a transmis oficialul.

Președintele Poloniei, vizită în Ungaria

Sikorski a menționat că viitoarea vizită a președintelui Poloniei în Ungaria are loc în contextul unui guvern atât anti-ucrainean, cât și pro-rus. Ministrul a subliniat că președintele ar putea folosi călătoria pentru a sprijini prioritățile strategice ale Poloniei, cum ar fi obținerea aprobării Ungariei pentru fondurile de modernizare militară și facilitarea negocierilor UE privind integrarea Ucrainei.

Sikorski a încheiat îndemnându-l pe președinte să colaboreze cu guvernul și să acționeze în limitele Constituției. Retorica naționalistă sau anti-UE, a avertizat el, nu reprezintă Polonia și, dimpotrivă, favorizează dezinformarea rusească. În cazul în care țara va părăsi blocul comunitar, aceasta ar putea pierde finanțarea și ajutorul destinat industriei de apărare, a subliniat el.

Războiul dintre Republicani și Democrații din SUA se declină în Polonia

Diferețele dintre cei doi oficiali polonezi par, însă, să fie mult mai adânci. Republicanul Donald Trump l-a susţinut cu succes în campania electorală din primăvară pe naţionalistul conservator Karol Nawrocki. Pe de altă parte Radosław Sikorski este căsătorit cu Anne Applebaum, o jurnalistă americană susținătoare înfocată a Partidului Democrat din SUA.

Soția lui Sikorski a susținut-o pe Hillary Clinton pentru funcția de președinte al SUA în 2016, a scris o carte în favoarea candidatei democrate și a susținut că Trump este „un om care pare hotărât să distrugă alianțele care mențin pacea internațională și puterea americană”.

