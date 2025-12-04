Pompa care i-a bulversat pe șoferi în benzinării. Este un nou tip de combustibil și are culoarea roz

În stațiile Repsol din Spania a apărut un nou tip de carburant marcat la pompă printr-un pistol roz, folosit pentru combustibili regenerabili cu emisii reduse. Experții spun că aceste alternative ar putea permite vehiculelor cu motoare pe benzină și motorină să continue să circule și după 2035.

Mai nou, când mergem la o stație de alimentare din Spania, ne întâlnim cu două tipuri principale de furtunuri: cele negre și cele verzi, care indică motorina, respectiv benzina.

De-a lungul anilor și odată cu avansul tehnologic, au apărut noi combustibili și carburanți din familia celor sintetici și regenerabili, ceea ce face ca în unele benzinării să existe și furtunuri cu pistol de alte culori decât verde sau negru.

Acum, pe lângă benzina și motorina tradițională, în benzinăriile Repsol poate fi văzut furtunul cu un pistol mai puțin obișnuit: cel roz. Ce înseamnă? Această culoare corespunde brandului NEXA, companie specializată în combustibili regenerabili.

Roz deschis = benzină regenerabilă, unul dintre combustibilii cu cele mai reduse emisii.

Roz intens = motorină regenerabilă, la fel de scăzută în emisii și considerată „neutră” de companie.

Noul combustibil care ar putea salva motoarele după 2035

Obiectivul principal al apariției acestor combustibili este de a asigura că vehiculele pe motorină și benzină pot continua să funcționeze după 2035 datorită „caracterului lor natural”, întrucât fabricarea lor nu provine din petrol, reducând astfel semnificativ emisiile poluante.

Prin urmare, există posibilitatea ca Uniunea Europeană, la următoarea sa reuniune, să deschisă ușa acestor combustibili regenerabili în decizia sa privind vânzarea viitoare a mașinilor cu motor cu ardere internă.

Care sunt carburanții regenerabili

Carburanții regenerabili, cunoscuți și ca biocombustibili avansați, sunt combustibili produși din materii prime biologice regenerabile, precum deșeuri agricole, uleiuri vegetale hidrotratate (HVO) sau reziduuri non-alimentare, reducând emisiile de CO2 cu până la 90% față de dieselul fosil. Aceștia includ diesel regenerabil (HVO100), biometan și e-fuels, compatibili cu motoarele diesel existente fără modificări majore.

