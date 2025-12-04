Prima pagină » Actualitate » Pompa care i-a bulversat pe șoferi în benzinării. Este un nou tip de combustibil și are culoarea roz

Pompa care i-a bulversat pe șoferi în benzinării. Este un nou tip de combustibil și are culoarea roz

04 dec. 2025, 15:47, Actualitate
Pompa care i-a bulversat pe șoferi în benzinării. Este un nou tip de combustibil și are culoarea roz
Noua pompă de benzină

În stațiile Repsol din Spania a apărut un nou tip de carburant marcat la pompă printr-un pistol roz, folosit pentru combustibili regenerabili cu emisii reduse. Experții spun că aceste alternative ar putea permite vehiculelor cu motoare pe benzină și motorină să continue să circule și după 2035.

Mai nou, când mergem la o stație de alimentare din Spania, ne întâlnim cu două tipuri principale de furtunuri: cele negre și cele verzi, care indică motorina, respectiv benzina.

De-a lungul anilor și odată cu avansul tehnologic, au apărut noi combustibili și carburanți din familia celor sintetici și regenerabili, ceea ce face ca în unele benzinării să existe și furtunuri cu pistol de alte culori decât verde sau negru.

Acum, pe lângă benzina și motorina tradițională, în benzinăriile Repsol poate fi văzut furtunul cu un pistol mai puțin obișnuit: cel roz. Ce înseamnă? Această culoare corespunde brandului NEXA, companie specializată în combustibili regenerabili.

  • Roz deschis = benzină regenerabilă, unul dintre combustibilii cu cele mai reduse emisii.
  • Roz intens = motorină regenerabilă, la fel de scăzută în emisii și considerată „neutră” de companie.

Noul combustibil care ar putea salva motoarele după 2035

Obiectivul principal al apariției acestor combustibili este de a asigura că vehiculele pe motorină și benzină pot continua să funcționeze după 2035 datorită „caracterului lor natural”, întrucât fabricarea lor nu provine din petrol, reducând astfel semnificativ emisiile poluante.

Prin urmare, există posibilitatea ca Uniunea Europeană, la următoarea sa reuniune, să deschisă ușa acestor combustibili regenerabili în decizia sa privind vânzarea viitoare a mașinilor cu motor cu ardere internă.

Care sunt carburanții regenerabili

Carburanții regenerabili, cunoscuți și ca biocombustibili avansați, sunt combustibili produși din materii prime biologice regenerabile, precum deșeuri agricole, uleiuri vegetale hidrotratate (HVO) sau reziduuri non-alimentare, reducând emisiile de CO2 cu până la 90% față de dieselul fosil. Aceștia includ diesel regenerabil (HVO100), biometan și e-fuels, compatibili cu motoarele diesel existente fără modificări majore.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
15:20
Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
POLITICĂ Criza apei. Avertismentul lui Bolojan: ‘Cei care sunt responsabili trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare’
15:04
Criza apei. Avertismentul lui Bolojan: ‘Cei care sunt responsabili trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare’
ULTIMA ORĂ Parchetul General începe urmărirea penală împotriva celor care instigă public împotriva magistraților. A deschis 3 dosare.
14:09
Parchetul General începe urmărirea penală împotriva celor care instigă public împotriva magistraților. A deschis 3 dosare.
FINANCIAR Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
14:06
Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
ECONOMIE Concedieri masive în trei fabrici din România. Sute de angajați pe drumuri
13:53
Concedieri masive în trei fabrici din România. Sute de angajați pe drumuri
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
ADN-ul de lup se ascunde în majoritatea câinilor, au descoperit oamenii de știință

Cele mai noi