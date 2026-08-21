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Un pompier militar a fost găsit mort în unitate, la Mizil. Bărbatul s-ar fi împușcat

Un pompier militar a fost găsit mort în unitate, la Mizil. Bărbatul s-ar fi împușcat
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Un pompier militar, în vârstă de 44 de ani, a fost găsit fără suflare într-o unitate din Mizil, județul Prahova. Potrivit primelor informații, bărbatul s-ar fi împușcat. La fața locului au intervenit autoritățile pentru examinarea trupului și a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Update ora 10.40. Va fi dispusă efectuarea autopsiei medico-legale pentru a stabili modul în care s-a produs tragedia. Bărbatul era subofițer pompier.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un cadru militar, în vârstă de 44 de ani, ar fi fost găsit decedat în incinta unității, prezentând o plagă prin împușcare, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, în circumstanțe care urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor. În prezent, cercetarea la fața locului este efectuată de către procurorul militar competent, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, în vederea stabilirii și clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Totodată, urmează să fie dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei și mecanismului decesului. La acest moment, cercetările sunt în desfășurare, iar informațiile prezentate au un caracter prelimina”, se arată într-un comunicat emis de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Reprezentanții ISU și IPJ Prahova spun că sunt profund îndurerați de moartea pompierului. Aceștia transmit condoleanțe familiei și colegilor victimei. Cazul este anchetat de procurorul militar, iar autoritățile nu pot oferi deocamdată alte informații.

„Suntem profund șocați și îndurerați de vestea pierderii colegului nostru. În aceste momente, cuvintele sunt greu de găsit. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei apropiați și către toți colegii care l-au cunoscut. Întrucât este vorba despre un caz aflat în cercetare, precizăm că verificările și cercetările sunt preluate de procurorul militar, iar în acest moment nu putem oferi alte informații. Suntem alături de familia colegului nostru și de întreaga comunitate a pompierilor”, au transmis reprezentanții ISU Prahova și IPJ Prahova.

Un pompier militar a fost găsit mort în unitate, la Mizil

Un incident grav a avut loc în cursul zilei de vineri, 21 august 2026. La o unitate din Mizil, Prahova, un pompier militar de 44 de ani a fost găsit mort. Datele indică faptul că acesta și-ar fi pus capăt zilelor prin împușcare. Potrivit surselor Gândul, un procuror militar se îndreaptă acum spre locul tragediei, pentru a face cercetări.

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Bărbatul a fost găsit fără suflare puțin după ora 08:00. Unitatea din Mizil unde a fost găsit pompierul decedat este un depozit de rezerve proprii al ISU. Bărbatul de 44 de ani nu ar fi lăsat vreun bilet de adio, relatează Replicaonline.ro.

Procurorii verifică împrejurările în care pompierul a murit, iar anchetatorii vor analiza probele și imaginile disponibile și vor audia martorii. Rezultatele medico-legale vor ajuta la stabilirea cauzei exacte a decesului. Deocamdată nu se cunosc alte date legate de tragedia din Mizil.

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