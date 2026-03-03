Putin și Orban au discutat despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și prim-ministrul ungar, Viktor Orban, au discutat, marți, într-o conversație telefonică, despre situația care s-a agravat în jurul Iranului și regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv implicațiile acesteia pentru piața energetică, informează serviciul de presă al Kremlinului.

„A fost discutată situația care s-a agravat brusc în jurul Iranului și în întregul Orient Mijlociu, inclusiv din perspectiva posibilelor consecințe asupra stării pieței energetice globale”, se arată în comunicat.

Israel și SUA au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Iranului în care a fost ucis liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989.

Teheranul a răspuns cu atacuri aeriene împotriva Israelului și a țărilor din regiune care au baze militare americane.

Președintele american Donald Trump a promis că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei și a capacităților sale nucleare.

