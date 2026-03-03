Prima pagină » Știri externe » Putin și Orban au discutat despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie

Putin și Orban au discutat despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie

Olga Borșcevschi
03 mart. 2026, 13:14, Știri externe
Putin și Orban au discutat despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și prim-ministrul ungar, Viktor Orban, au discutat, marți, într-o conversație telefonică, despre situația care s-a agravat în jurul Iranului și regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv implicațiile acesteia pentru piața energetică, informează serviciul de presă al Kremlinului.

„A fost discutată situația care s-a agravat brusc în jurul Iranului și în întregul Orient Mijlociu, inclusiv din perspectiva posibilelor consecințe asupra stării pieței energetice globale”, se arată în comunicat.

Israel și SUA au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Iranului în care a fost ucis liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989.

Teheranul a răspuns cu atacuri aeriene împotriva Israelului și a țărilor din regiune care au baze militare americane.

Președintele american Donald Trump a promis că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei și a capacităților sale nucleare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Prăbușirea Republicii Islamice Iran ar fi un eșec strategic pentru Rusia lui Putin? Avertisment: „Moscova nu mai are nevoie de ajutorul Teheranului pentru a continua războiul din Ucraina”

Putin a discutat cu greii Orientului Mijlociu. Liderul de la Kremlin se oferă să ajute la stabilizarea situației din regiune

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
14:05
Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
CONTROVERSĂ Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
13:54
Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
FLASH NEWS Melania Trump devine prima soție a unui lider în exercițiu care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU. De ce este acuzată de „ipocrizie“
12:51
Melania Trump devine prima soție a unui lider în exercițiu care a prezidat Consiliul de Securitate al ONU. De ce este acuzată de „ipocrizie“
EXTERNE Mai rău decât pe timpul pandemiei COVID. Mii de zboruri anulate și sute de mii de pasageri rămași blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
12:14
Mai rău decât pe timpul pandemiei COVID. Mii de zboruri anulate și sute de mii de pasageri rămași blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Cât îi costă pe americani atacul asupra Iranului. Prima zi de război se apropie de 1 miliard de dolari. Ce armă a fost cel mai scump de operat de armata SUA
12:12
Cât îi costă pe americani atacul asupra Iranului. Prima zi de război se apropie de 1 miliard de dolari. Ce armă a fost cel mai scump de operat de armata SUA
FLASH NEWS Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv în atacarea Iranului. „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei primii”
11:26
Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv în atacarea Iranului. „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei primii”
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un studiu gigant dezvăluie că secretul sănătății inimii nu stă în dietele fără grăsimi sau carbohidrați
FLASH NEWS Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
14:06
Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
ENERGIE Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”
13:52
Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”
ECONOMIE Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș
13:39
Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș
ADMINISTRAȚIE În ce oraș din România locul de parcare costă 558 de lei pe an
13:37
În ce oraș din România locul de parcare costă 558 de lei pe an
POLITICĂ PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor”
13:27
PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, la o săptămână după tăierile masive din administrație
13:23
Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, la o săptămână după tăierile masive din administrație

Cele mai noi

Trimite acest link pe