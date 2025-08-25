Prima pagină » Actualitate » Posibil COMPLICE al turcului, care a deschis focul în Centrul Vechi, capturat de Poliția Română. Acesta i-ar fi dat arma atacatorului

Ruxandra Radulescu
25 aug. 2025, 11:12, Actualitate
Un posibil complice al cetățeanului de origine turcă, care a tras două focuri de armă la terasa Freddo, din Centrul Vechi al Bucureștiului, a fost reținut de polițiști, duminică 24 august, au afirmat surse din anchetă pentru Gândul.

În urma investigațiilor, în cazul atacului cu armă de foc din Centrul Vechi al Capitalei, desfășurat la 20 august, se presupune că cetățeanul turc ar fi avut un complice

Acesta i-ar fi dat arma letală atacatorului din Centrul Vechi și, de asemenea, i-ar fi servit drept ghid în Capitală. Individul a fost săltat dintr-o parcare de tiruri și audiat întreaga noapte la Serviciul Omoruri.

Presupusul complice al cetățeanului turc nu a dorit să dea declarații în fața oamenilor legii. Potrivit surselor din anchetă, acesta a fost văzut pe camera de supraveghere alături de cetățeanul turc în noaptea atacului, i-ar fi dat un rucsac în care s-ar fi aflat pistolul folosit în timpul atacului, dar și haine de schimb.

Audierile continuă în cazul atacului din Centrul Vechi. La Serviciul Omoruri urmează să se prezinte și alți martori care se aflau la fața locului în noaptea atacului și care ar putea să ofere informații pentru anchetatori.

Ce pistoale a folosit cetățeanul turc în timpul atacului

Cetăţeanul turc care a tras cu pistolul de două ori, la interval de o săptămână, asupra a doi agenţi de pază şi a unor persoane aflate pe terasa unui local din Centrul Vechi al Capitalei se află în arest preventiv pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Ancheta este, la această oră, în plină desfășurare. Până acum, nu se știe, mobilul celor două atacuri care, din fericire, nu s-au soldat cu victime, iar turcul nu a vrut să declare nimic la audiere. După cum susțin sursele Gândul, “în acest caz există cel puțin două ipoteze: o reglare de conturi de tip mafiot sau un plan de intimidare pus la cale de persoane încă necunoscute, turcul fiind doar un executant”.

Ambele pistoale folosite de agresor vor fi expertizate. Gândul a aflat se fel de arme sunt, cu precizarea că nu se cunoaște filiera prin care inculpatul a ajuns în posesia lor.

Este vorba despre un pistol CZ de calibrul 9×19 mm, iar cel de-al doilea este de același calibru, dar nu prezintă inscripții pe suprafața corpului armei (mâner), singurele elemente identificate fiiind “MADE IN USA” și “READ INSCRIPTION BEFORE USE”.

Foto: captura vide/imagini amator

