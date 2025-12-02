Prima pagină » Actualitate » Postarea trupei Partizan, după moartea lui Adrian Pleșca, alias Artan: „Ne este foarte greu”

Postarea trupei Partizan, după moartea lui Adrian Pleșca, alias Artan: „Ne este foarte greu”

02 dec. 2025, 22:20, Actualitate
Postarea trupei Partizan, după moartea lui Adrian Pleșca, alias Artan: „Ne este foarte greu”
sursa foto: Facebook/Partizan

Artistul Adrian Pleșca, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit, marți după-amiază, la vârsta de 64 de ani. Conform surselor Gândul, solistul ar fi suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă.

Soția artistului ar fi chemat rapid o ambulanță, care l-a transportat pe Adrian Pleșca la Spitalul Pantelimon, acolo unde s-a produs decesul. El a murit la spital, înainte să-i fie făcute analizele, la ora 15.30. Necropsia va stabili cauza exactă a decesului.

Pe pagina oficială a trupei Partizan a apărut o imagine și un mesaj prin care este exprimat regretul pentru trecerea în neființă a artistului.

Ne este foarte greu… Drum lin, suflet bun, coleg drag”.

Solistul trupei rock Partizan, Adrian Pleșca, alias Artan, s-a născut la 31 martie 1961 în București. Acesta a absolvit Universitatea Politehnica din București (Facultatea de Metalurgie, 1981-1989, iar în copilărie a studiat vioara, pianul și contrabasul, încurajat de tatăl său, profesor de muzică.

Adrian Pleșca este cofondator al trupelor Timpuri Noi (1982) și Partizan (2001).

Autorul recomandă:

Adrian Pleșca, alias Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani

Recomandarea video

Citește și

Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate
21:33
Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate
DECES Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului
21:24
Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului
ULTIMA ORĂ Întâlnire de urgență între ministrul Sănătății și CJ Prahova în „Criza Apei”. Cinci spitale sunt afectate, 378 de pacienți în pericol
21:10
Întâlnire de urgență între ministrul Sănătății și CJ Prahova în „Criza Apei”. Cinci spitale sunt afectate, 378 de pacienți în pericol
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit ce ar putea declanșa boala Alzheimer

Cele mai noi