Postarea trupei Partizan, după moartea lui Adrian Pleșca, alias Artan: „Ne este foarte greu”

Artistul Adrian Pleșca, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit, marți după-amiază, la vârsta de 64 de ani. Conform surselor Gândul, solistul ar fi suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă.

Soția artistului ar fi chemat rapid o ambulanță, care l-a transportat pe Adrian Pleșca la Spitalul Pantelimon, acolo unde s-a produs decesul. El a murit la spital, înainte să-i fie făcute analizele, la ora 15.30. Necropsia va stabili cauza exactă a decesului.

Pe pagina oficială a trupei Partizan a apărut o imagine și un mesaj prin care este exprimat regretul pentru trecerea în neființă a artistului.

„Ne este foarte greu… Drum lin, suflet bun, coleg drag”.

Solistul trupei rock Partizan, Adrian Pleșca, alias Artan, s-a născut la 31 martie 1961 în București. Acesta a absolvit Universitatea Politehnica din București (Facultatea de Metalurgie, 1981-1989, iar în copilărie a studiat vioara, pianul și contrabasul, încurajat de tatăl său, profesor de muzică.

Adrian Pleșca este cofondator al trupelor „Timpuri Noi (1982) și Partizan (2001).

