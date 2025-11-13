Prima pagină » Actualitate » Postul Crăciunului începe din 15 noiembrie. Ce tradiții și superstiții să respecți

Postul Crăciunului începe din 15 noiembrie. Ce tradiții și superstiții să respecți

13 nov. 2025, 14:14, Actualitate
Postul Crăciunului începe din 15 noiembrie. Ce tradiții și superstiții să respecți
sursa foto: captura video Youtube

Postul Crăciunului începe din data de 15 noiembrie, pentru o perioadă de 40 de zile, până la Ajun. Este un timp de liniște și de rugăciune, când credincioșii caută purificarea sufletului și apropierea față de divinitate.

Potrivit tradiției, trebuie evitate mâncărurile de origine animală, cum ar fi: carnea, brânza și ouăle, cu rare dezlegări la pește. În tot acest timp sunt interzise nunțile, botezurile sau petrecerile, la fel și dansul și consumul de alcool. Tot în Postul Crăciunului, tradiția spune că nu este bine să dai bani sau obiecte din propria gospodărie.

De asemenea, ca și superstiții, se spune că după apusul soarelui, nu este bine mănânci nimic. Tradiția povestește sufletele celor adormiți vin atunci în vizită la cei vii. Pentru a-i onora, oamenii evită mesele târzii și păstrează liniștea în casă.

Focul din sobă trebuie ardă tot timpul, fiind considerat un scut împotriva duhurilor rele. Dacă flacăra se stinge, se crede spiritele întunecate pot să pătrundă în gospodărie. Ușile și ferestrele se închid bine, ca răul nu aibă nicio cale de intrare.

În ce privește mesele din Postul Crăciunului, ele trebuie să fie mai simple, dar pline de savoare. Credincioșii renunță deci la carne, lactate și ouă, alegând mâncăruri de origine vegetală. Pe masa se va regăsi ciorba de legume, sarmalele cu orez și ciuperci, fasolea bătută sau cartofii copți. De asemenea, salatele de vinete, zacusca și tocănițele de legume sunt printre cele mai iubite preparate din această perioadă.

Atunci când este dezlegare la pește, românii se bucură de plachie, pește prăjit sau saramură cu mămăligă. Deserturile sunt și ele tot simple: colțunași cu gem, gogoși de post sau cozonac fără ouă și lapte.

Autorul recomandă:

Începe postul Crăciunului. Cum te pregătești corect și ce greșeli eviți pentru o perioadă de transformare

Citește și

DEZVĂLUIRI 261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.
13:31
261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.
EXTERNE Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare
13:14
Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare
UTILE Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun”
13:01
Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun”
ULTIMA ORĂ Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată
12:56
Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată
VIDEO Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”
12:53
Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”
POLITICĂ Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului”
12:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului”
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Sean Rad, fondatorul Tinder. „Întâlnirea unor oameni noi este o nevoie umană fundamentală”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”
14:00
Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”
FLASH NEWS Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
13:57
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
ECONOMIE Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
13:46
Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
EXCLUSIV “Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
13:42
“Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
ULTIMA ORĂ Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”
13:27
Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”
ECONOMIE România este „aspirator” de investiții ucrainene. Dar taxele cresc și întrebarea este cât mai durează „minunea”
13:24
România este „aspirator” de investiții ucrainene. Dar taxele cresc și întrebarea este cât mai durează „minunea”