Prima pagină » Social » Începe postul Crăciunului. Cum să te pregătești corect și ce greșeli să eviți pentru o perioadă de transformare

Începe postul Crăciunului. Cum să te pregătești corect și ce greșeli să eviți pentru o perioadă de transformare

16 oct. 2025, 22:10, Social
Începe postul Crăciunului. Cum să te pregătești corect și ce greșeli să eviți pentru o perioadă de transformare
Postul Crăciunului 2025. Când începe și care sunt zilele cu dezlegare la pește / Sursa FOTO: Envato

Postul Crăciunului reprezintă mai mult decât o perioadă de abținere de la anumite alimente – este o călătorie a sufletului, un timp sacru în care ne pregătim pentru Nașterea Domnului prin rugăciune, iertare și curățare interioară.

Perioada simbolizează așteptarea plină de speranță a venirii Mântuitorului, iar credincioșii sunt invitați să își întărească legătura cu Dumnezeu prin fapte bune, credință și cumpătare.

Anul acesta, Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se întinde până în Ajun, pe 24 decembrie. Timp de 40 de zile, cei care țin post renunță la carne, lactate, ouă și alte produse de origine animală, dar și la excesele lumești, concentrându-se pe curățarea sufletului și echilibrarea vieții. Nu este o perioadă de tristețe, ci una de bucurie interioară – o eră a luminii în care inimile se deschis către iubire și pace.

Când începe Postul Crăciunului

Postul are o dublă semnificație: pe de o parte, este o curățare a trupului prin renunțarea la anumite alimente, iar pe de altă parte, este o transformare spirituală profundă. Este un moment în care fiecare creștin este chemat sa își deschidă inima, să practice smerenia și să își ceară iertare celor din jur, pregătindu-se să întâmpine sărbătoarea cu sufletul curat și împăcat.

Pe parcursul postului sunt permise fructele, legumele, cerealele, semințele și preparatele fără grăsimi animale. Uleiul și vinul sunt acceptate în majoritatea zilelor, cu excepția celor de post aspru, iar pește poate fi consumat în weekenduri și în zilele cu cruce roșie până pe 20 decembrie. După data aceasta, rigorile postului se intensifică pentru a ne pregăti cu adevărat pentru Ajun.

Cum te pregătești de postul Crăciunului și ce greșeli eviți

Pregătirea nu se rezumă doar la schimbarea dietei, ci o transformare care începe în gânduri și suflet. Se recomandă o rugăciune zilnică, participarea la slujbe, spovedania și împărtășirea, evitarea conflictelor și a judecăților, dar și manifestarea compasiunii prin ajutorarea celor în nevoie.

Biserica ne avertizează asupra unor greșeli ce pot umbri sensul profund al postului:  nu trebuie să ne lăudăm cu faptul că postim sau să judecăm pe cei care nu o fac, nici să transformăm postul într-o simplă dietă alimentară. Este important să evităm furia, invidia, ura și excesele de orice fel, precum și să nu neglijăm rugăciunea și liniștea sufletească.

Recomandările autorului:

Citește și

EXTERNE În timp ce guvernul Bolojan îngheață plățile, Viktor Orban dă „a 14-a lună” de PENSIE pentru vârstnici. Cât câștigă un pensionar maghiar
19:02
În timp ce guvernul Bolojan îngheață plățile, Viktor Orban dă „a 14-a lună” de PENSIE pentru vârstnici. Cât câștigă un pensionar maghiar
Mediafax
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
De ce a implodat Titan / Cauza reală a imploziei submersibilului Titan a fost identificată
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Trump și Putin vor avea o nouă întâlnire, de data aceasta la Budapesta: Să vedem dacă punem capăt acestui război rușinos
Evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții
ACTUALITATE Lider sindical dă lecții despre colectarea taxelor șefului ANAF: „Zacusca și dulceața făcute în casă nu influențează GAP-ul de TVA”
22:40
Lider sindical dă lecții despre colectarea taxelor șefului ANAF: „Zacusca și dulceața făcute în casă nu influențează GAP-ul de TVA”
COMUNICAT Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate
22:21
Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nicușor Dan, după ce a jubilat cu raportul lui Florența, a recomandat presei să popularizeze RAPORTUL”
22:19
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan, după ce a jubilat cu raportul lui Florența, a recomandat presei să popularizeze RAPORTUL”
REACȚIE Kelemen Hunor se predă la ANAF împreună cu soția: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem din prunele noastre!”
22:04
Kelemen Hunor se predă la ANAF împreună cu soția: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem din prunele noastre!”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 octombrie, de la ora 20:00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 octombrie, de la ora 20:00
EXTERNE Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”
21:57
Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”