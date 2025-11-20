Prima pagină » EXCLUSIV » Horațiu Potra, primele declarații la aducerea în România: „Pe președintele Georgescu îl susțin”

Cristian LisandruRuxandra Radulescu
20 nov. 2025, 11:50, EXCLUSIV
Horațiu Potra, primele declarații la aducerea în România: "Pe președintele Georgescu îl susțin"
Actualizări
17:59

Potra și cei doi membri ai familiei își vor petrece noaptea în arest. Anunțul Poliției Române

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române a făcut primele mențiuni cu privire la operațiunea de aducere în țară a mercenarului Horațiu Potra și a celor doi complici. Aceștia sunt duși în arestul poliției. 

„Astăzi o escortă a Poliției Române a adus în țară trei bărbați urmăriți la nivel internațional în baza unor mandate de arestare preventivă. Misiunea s-a desfășurat din Emiratele Arabe Unite. Mulțumim pe această cale Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe pentru buna colaborare în soluționarea acestui caz.

Această misiune este parte dintr-un efort continuu al Poliției Române de a aduce în țară pe cei împotriva cărora au fost emise sentințe de către instanțele judecătorești”, a precizat Octavian Dan, purtător de cuvânt al IGPR.

„Astfel, anul acesta, peste 800 de persoane au fost aduse în țară. Împotriva acestora fuseseră emise sentințe de către instanțele judecătorești. De asemenea, peste 3000 de persoane urmărite la nivel național au fost depistate și a fost calificată situația în cazul lor.

A fost o misiunea Poliției Române, realizată împreună cu partenerii instituționali. Astfel de misiuni se derulează în mod curent de către instituția noastră. A fost o misiune, ca toate celelalte, de succes, aproape în totalitate, pe care le derulăm și în care aducem persoanele urmărite în temeiul legii în țară.

Cele trei persoane au fost sunt introduse în unități de detenție, urmând a se derula procedura judiciară normală în astfel de cazuri, respectiv prezentarea în fața instanței”, a transmis sursa citată.

17:50

Horațiu Potra, fiul său și nepotul, aduși vineri la Curtea de Apel

Mercenarul Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, vor fi prezentați vineri, 21 noiembrie, la Curtea de Apel București, pentru validarea mandatelor de arestare, de către un judecător de drepturi și libertăți.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

17:36

Primele declarații ale lui Horațiu Potra în România: "Pe președintele Georgescu îl susțin"

Horațiu Potra a făcut câteva declarații, în timp ce era escortat în cătușe, de autoritățile române pe aeroportul Otopeni.

Întrebat dacă îl ma susține pe Călin Georgescu, Potra a răspuns:

„Pe președintele Georgescu îl susțin”

17:24

Nicușor Dan, despre aducerea lui Potra în România

Președintele Nicușor Dan a mulțumit Ministerului Justiției Ministerului Afacerilor Interne pentru aducerea mercenarului Horațiu Potra în România. Liderul de la Cotroceni a subliniat „ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției”. 

„Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției.
Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat”, a transmis președintele Nicușor Dan pe Facebook.

17:17

Primele imagini cu "mercenarul lui Georgescu", în cătușe, la Otopeni

Mercenarul Horațiu Potra a fost escortat în cătușe pe aeroportul Otopeni.

17:12

Dorian Potra, fiul mercenarului Horațiu Potra, adus în cătușe pe aeroportul Otopeni

Dorian Potra, fiul mercenarului Horațiu Potra, a fost adus în cătușe pe aeroportul Otopeni, din Emiratele Arabe Unite. 

16:31

Nepotul lui Horațiu Potra, escortat de Poliție pe aeroportul Otopeni

Nepotul lui Horațiu Potra, Alexandru Potra, este escortat de poliție pe aeroportul Otopeni. Acesta a fost adus de autoritățile române, alături de unchiul său și ful acestuia din Dubai.

Fostul mercenar Horațiu Potra, fiul și nepotul lui au fost aduși pe 20 noiembrie în România, din Dubai.

Extrădarea e făcută la solicitarea statului român, care a emis mandate de urmărire internațională pe numele lor.

16:06

Horațiu Potra a aterizat pe aeroportul Otopeni. Anunțul ministrului Justiției

Mercenarul Horațiu Potra a aterizat pe aeroportul Otopeni. Acesta a fost adus din Emiratele Arabe, după ce autoritățile român au emis un mandat de arestare, în lipsă, pe numele său.

Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost aduși în România, urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare.

Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost predați, urmare a demersurilor realizate de Ministerul român al Justiției, într-un timp record și datorită bunei cooperări cu omologii emiratezi.

„De asemenea, mulțumim și misiunii diplomatice a României la Abu Dhabi, precum și colegilor din Poliția Română, care au adus în țară persoanele solicitate”, transmite Ministerul Justiției.

15:22

Iubita lui Horațiu Potra a ajuns la Aeroportul Otopeni

Cu doar câteva minute în urmă a ajuns la Aeroportul Otopeni și iubita lui Horațiu Potra.

Iubita lui Horațiu Potra

15:14

Poliția a ajuns la Aeroportul Otopeni pentru a-l prelua pe Horațiu Potra

În aceste momente, polițiștii au ajuns la Aeroportul Otopeni pentru a-l prelua pe Horațiu Potra.

Au fost luate măsuri sporite de securitate, înainte ca aeronava care îl aduce în România pe controversatul Horațiu Potra să aterizeze.

14:40

Aeronava în care se află Horațiu Potra a ajuns deasupra Mării Negre

Aeronava Boeing 737-8KN – operată de Fly Dubai – în care se află Horațiu Potra a ajuns deasupra Mării Negre și s-a angajat pe culoarul de zbor care are ca destinație Aeroportul Otopeni. 

Vezi AICI, LIVE, traseul aeronavei care se îndreaptă către România.

Sursa – Flightradar 24

13:52

Potra, escortat de polițiști de la SIAS și CCPI

Potrivit surselor Gândul, Horațiu Potra este escortat spre România escorta de politisti experimentati de la SIAS si CCPI – Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională.

După aterizare, Horațiu Potra va fi dus Curtea de Apel pentru confirmarea mandatului de arestare.

La această, potrivit informațiilor furnizate de Flightradar24, aeronava Boeing 737-8KN survolează Turcia.

12:52

Avionul în care se află Potra a decolat din Dubai

Potrivit Flightradar24, avionul în care se află controversatul Horațiu Potra a decolat din Dubai și se îndreaptă către România. 

Boeingul 737-8KN – operat de Fly Dubai – a ajuns în Dubai după ce a decolat de la Moscova.

În acest moment, avionul care îl aduce în România pe Horațiu Potra se află deasupra Iranului. Avionul a decolat cu întârziere din Dubai, iar potrivit informațiilor afișate la Aeroportul Otopeni ar trebui să aterizeze în București la ora 16:18.

Sursa – Wikimedia Commons

Vezi AICI, în timp real, traseul aeronavei.

Mercenarul Horațiu Potra a fost adus, joi după-amiază, din Dubai în România, sub escortă. Implicat în dosarele lui Călin Georgescu – fost candidat la Președinția României -, Horațiu Potra a fost localizat, inițial, în Emiratele Arabe Unite/Dubai și a declarat, la un moment dat, că dorește să revină în România pentru a-și susține nevinovăția în fața autorităților.

15 poze

Horațiu Potra este vizat de un mandat de arestare în lipsă, emis de autoritățile române în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale a României – lovitură de stat.

Avocata sa a anunțat, zilele trecute, că – pentru predarea lui Potra – autoritățile române au semnat un acord și urmează să fie adus în țară, în custodia Poliției.

Ce acuzații i se aduc lui Horațiu Potra

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

  • Acuzațiile au fost formulate în contextul în care, potrivit procurorilor, Călin Georgescu ar fi cerut organizarea unui prostest care urma să aibă loc în data de 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului.
  • Protestatarii aveau să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”, iar protestul urma să fie deturnat prin violențe.

Horațiu Potra s-ar fi ocupat cu „racolarea” mai multor persoane care să participe la acest protest, inclusiv mercenarii care aveau arme asupra lor.

Procurorii au spus că mercenarii lui Horațiu Potra ar fi fost înarmați cu materiale pirotehnice de mare putere și aveau asupra lor un număr extrem de mare de obiecte periculoase.

„Astfel, la controlul a patru autovehicule, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat mai multe obiecte contodente şi obiecte tăietor- înţepătoare (cozi de topor, o macetă, 2 cuţite tip briceag) precum şi 68 de articole pirotehnice din categoria F4 (pentru care este necesară autorizarea). De asemenea, la testarea cu aparatele drugtest a doi dintre conducătorii auto, au rezultat indicii cu privire la posibila prezenţă în organism a unor substanţe psihoactive, context în care aceştia au fost conduşi la spital pentru prelevarea de probe biologice”, s-a transmis într-un comunicat al IPJ Ilfov. (alte detalii AICI)

Alex Florența: „Sunt elementele pe care le analizăm într-o anchetă separată”

Horațiu Potra este vizat și într-un alt dosar – aflat la Parchetul General. Procurorii verifică modul în care arsenalul mercenarului și sumele de bani cash găsite de anchetatori la perchezițiile de la domiciliul acestuia au fost introduse în România.

„Nu s-a putut stabili exact momentul în care a fost introdus acel armament în România. Sunt elemente care în momentul de față fac obiectul unei anchete separate, pentru a analiza prin prisma datelor pe care deja le avem modul în care acest armament și sumele de bani au intrat în România pentru a fi folosite”, a declarat procurorul general al României, Alex Florența.

„Este evident” că armamentul mercenarilor a fost introdus în România „cu sprijinul unor funcționari”, a mai declarat Alex Florența.

„E mai mult decât sigur că au avut sprijin din zona de aeroport. Sunt elementele pe care le analizăm într-o anchetă separată, facem cercetări cu privire la aceste aspecte, inclusiv zborurile efectuate dinspre Congo înspre România pe aeroportul din Sibiu. Este un element pe care îl cercetăm”, a precizat procurorul general al României.

Horațiu Potra: „Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund”

„Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a declarat Horațiu Potra.

  • Horațiu Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova
  • Anchetatorii români i-au acuzat pe aceștia că au conspirat cu aliatul lui Potra – Călin Georgescu – pentru a „răsturna ordinea constituțională”
  • Oficialii români au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a asigura extrădarea sa în vederea procesului în România, în timp ce procurorul general a declarat că se crede că Potra solicită azil în Rusia. (alte informații AICI)

Horațiu Potra

Anchetatorii au descoperit arme ilegale și sume mari de bani în mai multe dintre reședințele sale

La începutul lunii decembrie 2024, Horațiu Potra și aproximativ douăzeci de asociați au fost reținuți temporar în România, după ce autoritățile i-au interceptat pe drumul către București. Au fost suspectați că intenționau să organizeze proteste violente după anularea primului tur al alegerilor.

  • Ulterior, anchetatorii au descoperit arme ilegale și sume mari de bani în mai multe dintre reședințele sale.
  • Conform dosarelor de urmărire penală consultate de The Guardian, procurorii români au susținut ulterior că Georgescu s-a întâlnit cu Potra și cu membrii grupului său la o fermă de cai, în decembrie, la scurt timp după anularea rezultatului electoral, pentru a planifica o preluare violentă a puterii.

Horațiu Potra este, de asemenea, vizat de acuzații de evaziune fiscală în România, pentru venituri obținute în Africa din activități de mercenariat, precum și de acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Călin Georgescu, prin oferirea de bani și plata chiriei lunare pentru o limuzină de lux utilizată de candidatul prezidențial, potrivit mesajelor și facturilor din dosarul procurorilor.

În Legiunea Străină când încă nu împlinise 22 de ani

Horațiu Potra a intrat în Legiunea Străină când încă nu împlinise 22 de ani, ca să scape de niște probleme din orașul natal, Mediaș.

  •  Personaj controversat, Horațiu Potra este printre cei mai experimentați mercenari din România;
  • A fost garda de corp a emirului din Qatar, a președintelui Republicii Centrafricane și a miliardarului australian de origine română Frank Timiș, fondatorul exploatării de la Roșia Montană;

Potra a avut, în asociere cu un coleg, o mină de diamante, în Sierra Leone, dar compania a dat faliment. Acum, recrutează prin firma sa români pentru misiuni de antrenare a militarilor guvernamentali din Republica Democratică Congo, pe care le și coordonează. (mai multe detalii AICI)

