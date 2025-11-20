17:59

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române a făcut primele mențiuni cu privire la operațiunea de aducere în țară a mercenarului Horațiu Potra și a celor doi complici. Aceștia sunt duși în arestul poliției.

„Astăzi o escortă a Poliției Române a adus în țară trei bărbați urmăriți la nivel internațional în baza unor mandate de arestare preventivă. Misiunea s-a desfășurat din Emiratele Arabe Unite. Mulțumim pe această cale Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe pentru buna colaborare în soluționarea acestui caz.

Această misiune este parte dintr-un efort continuu al Poliției Române de a aduce în țară pe cei împotriva cărora au fost emise sentințe de către instanțele judecătorești”, a precizat Octavian Dan, purtător de cuvânt al IGPR.

„Astfel, anul acesta, peste 800 de persoane au fost aduse în țară. Împotriva acestora fuseseră emise sentințe de către instanțele judecătorești. De asemenea, peste 3000 de persoane urmărite la nivel național au fost depistate și a fost calificată situația în cazul lor.

A fost o misiunea Poliției Române, realizată împreună cu partenerii instituționali. Astfel de misiuni se derulează în mod curent de către instituția noastră. A fost o misiune, ca toate celelalte, de succes, aproape în totalitate, pe care le derulăm și în care aducem persoanele urmărite în temeiul legii în țară.

Cele trei persoane au fost sunt introduse în unități de detenție, urmând a se derula procedura judiciară normală în astfel de cazuri, respectiv prezentarea în fața instanței”, a transmis sursa citată.