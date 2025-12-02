Prima pagină » Actualitate » Povestea alambicată a unei mame cu trei copii, concediată înainte să anunțe că e însărcinată din nou. Și-a dat imediat angajatorul în judecată

Povestea alambicată a unei mame cu trei copii, concediată înainte să anunțe că e însărcinată din nou. Și-a dat imediat angajatorul în judecată

02 dec. 2025, 22:30, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

O femeie din Salzburg, Austria, mamă a trei copii şi însărcinată cu al patrulea, a pierdut procesul cu angajatorul său după ce a contestat concedierea primită prin WhatsApp. Curtea din Linz a decis că salariata a informat prea târziu despre sarcină şi că firma a avut dreptul să o concedieze.

Pe 4 decembrie 2024, femeia a primit un mesaj în care era anunţată că va fi concediată, începând cu 15 ianuarie 2025. Zece zile mai târziu ar fi trebuit să îi vină menstruaţia, însă acest lucru nu s-a întâmplat, potrivit publicaţiei Heute.at.

Pe 23 decembrie, a făcut un test de sarcină, care s-a dovedit pozitiv, scrie sursa, citând publicaţia Presse. Abia pe 28 decembrie, femeia şi-a informat şeful, tot prin WhatsApp, că testul arată că este însărcinată.

Ea a explicat că nu a putut obţine imediat confirmarea medicală, pentru că ginecologul era în concediu de sărbători. Programarea la medic a fost stabilită abia pe 2 ianuarie, iar confirmarea oficială a venit pe 14 ianuarie.

Dar, pentru angajator, situaţia a fost foarte clară: anunţul a venit prea târziu, iar concedierea rămânea valabilă. Tribunalul din Salzburg i-a dat dreptate firmei, iar femeia a contestat decizia la Curtea Regională Superioară din Linz.

Instanţa a explicat că legea protejează salariatele însărcinate: dacă angajatorul nu ştie de sarcină în momentul concedierii, femeia trebuie să anunţe în maximum cinci zile de la primirea notificării. În schimb, dacă află mai târziu, legea cere ca anunţul să fie făcut imediat ce dispare „impedimentul”.

În cazul unei mame cu trei copii, judecătorii au considerat că „absenţa menstruaţiei este un indiciu serios al unei posibile sarcini”, aşadar femeia ar fi trebuit să îşi anunţe angajatorul încă din 24 sau 25 decembrie.

Femeia a argumentat că vorbeşte slab limba germană, dar instanţa nu a acceptat această explicaţie. Judecătorii au arătat că ea lucra pe postul de casieră şi folosea telefonul în limba germană. În plus, faptul că ginecologul era în concediu nu o împiedica să solicite imediat o consultaţie la un medic înlocuitor sau la spital.

Curtea Regională Superioară din Linz a decis că notificarea sarcinii a fost transmisă prea târziu, iar concedierea rămâne valabilă. Hotărârea este definitivă, iar femeia, care în prezent este casnică, nu îşi mai recuperează locul de muncă.

Cele mai noi