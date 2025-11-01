Prima pagină » Actualitate » POVESTEA bărbatului care, la 61 de ani și cu experiență vastă, își caută în zadar de muncă. A trimis de 80 de ori CV-ul, fără niciun rezultat

01 nov. 2025, 17:43, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Experiența profesională pare să nu mai fie esențială, în găsirea unui loc de muncă. Astfel, piața muncii poate fi una crudă, indiferent de CV-ul impresionant sau de anii de expertiză acumulați de-a lungul carierei.

Este și cazul lui Adam Normandin, un fost director de resurse umane canadian în vârstă de 61 de ani, care a povestit pentru journaldemontreal.com, prin ce a trecut, încercând să mai muncească la vârsta sa.

A trimis 80 de CV-uri, a realizat 150 de contacte pe rețelele sociale și a contactat 60 de agenții, dar fără niciun rezultat concret, ceea ce l-a frustrat cel mai mult.

„Ce se întâmplă? Am multă experiență. Nu văd ce lipsește”, mărturisește Normandin pentru sursa citată.

Adam Normandin / FOTO – journaldemontreal.com

Normandin lucra în resurse umane, când banca la care era angajat i-a desființat postul. Ulterior, i s-a oferit un job în Toronto, pe care a refuzat să-l accepte, ca să rămână în Quebec, decizie pe care acum o regretă pentru că relocarea este, practic imposibilă.

Dar, în ciuda dificultăților de acum, bărbatul nu intenționează să renunțe.

„Am mai mult timp ca niciodată pentru a oferi companiilor. Copiii mei sunt mari. Să nu mai vorbim despre vârstă. Să vorbim despre capacitățile unei persoane”, afirmă el.

De altfel, conform unui raport publicat recent de Institutul din Quebec, muncitorii cu experiență au mai multe dificultăți în a se reintegra pe piața muncii.

„În 2024, rata șomajului pentru lucrătorii din Quebec cu vârste între 45 și 49 de ani a fost de 3,3%, dar a crescut progresiv până la 5,6% pentru cei între 60 și 64 de ani”, se arată în raport.

În Quebec, Carta Drepturilor și Libertăților Omului asigură un cadru legal solid pentru protejarea demnității, drepturilor civile și libertăților individuale în Quebec, precum și egalitatea de șanse pentru toți locuitorii săi.

Aceasta prevede că „orice persoană are dreptul la recunoaștere și exercitare, în condiții de egalitate, a drepturilor și libertăților sale”, indiferent de vârstă.

