CNAIR avertizează șoferii asupra unor noi tentative de fraudă care circulă în aceste zile în România. Potrivit companiei, mai mulți șoferi au primit mesaje prin care sunt anunțați că trebuie să plătească, în termen de 12 ore, o presupusă „taxă de drum restantă”. În caz contrar, mesajele susțin că vehiculul va fi confiscat.

Reprezentanții CNAIR transmit că aceste mesaje sunt false și nu provin din instituție.

„Circulă în această perioadă mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele «Rovinietei» sau al CNAIR și solicită plata urgentă a unei presupuse «taxe de drum restante», sub amenințarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. Aceste mesaje sunt FALSE”, au transmis reprezentanții CNAIR pe pagina de Facebook.

Reprezentanții CNAIR transmit că aceste mesaje sunt false și nu provin de la instituție. Aceștia recomandă șoferilor să nu acceseze linkurile primite, să nu introducă datele cardului și să șteargă mesajele suspecte, apoi să blocheze expeditorul.

Pentru informații corecte despre rovinietă și metodele de plată, șoferii sunt îndemnați să folosească doar site-uri oficiale CNAIR și platformele autorizate.

