Prima pagină » Actualitate » Atenție, șoferi! Noua fraudă cu rovinieta care te poate lăsa fără bani

Atenție, șoferi! Noua fraudă cu rovinieta care te poate lăsa fără bani

Bianca Dogaru
03 feb. 2026, 13:12, Actualitate
Atenție, șoferi! Noua fraudă cu rovinieta care te poate lăsa fără bani

CNAIR avertizează șoferii asupra unor noi tentative de fraudă care circulă în aceste zile în România. Potrivit companiei, mai mulți șoferi au primit mesaje prin care sunt anunțați că trebuie să plătească, în termen de 12 ore, o presupusă „taxă de drum restantă”. În caz contrar, mesajele susțin că vehiculul va fi confiscat. 

Reprezentanții CNAIR transmit că aceste mesaje sunt false și nu provin din instituție.

„Circulă în această perioadă mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele «Rovinietei» sau al CNAIR și solicită plata urgentă a unei presupuse «taxe de drum restante», sub amenințarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. Aceste mesaje sunt FALSE”, au transmis reprezentanții CNAIR pe pagina de Facebook.

Reprezentanții CNAIR transmit că aceste mesaje sunt false și nu provin de la instituție. Aceștia recomandă șoferilor să nu acceseze linkurile primite, să nu introducă datele cardului și să șteargă mesajele suspecte, apoi să blocheze expeditorul.

Pentru informații corecte despre rovinietă și metodele de plată, șoferii sunt îndemnați să folosească doar site-uri oficiale CNAIR și platformele autorizate.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Lumea se schimbă mai repede decât programa școlară: Ce abilități vor conta mai mult decât notele și diplomele?
REACȚIE ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
14:32
ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
Gândul de Vreme Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
14:21
Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
EXCLUSIV Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”
13:54
Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”
CONTROVERSĂ „Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“
13:39
„Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“
ULTIMA ORĂ Mark Rutte asigură Ucraina de sprijinul NATO în cadrul unui discurs în Parlamentul de la Kiev. Singura condiție – pacea cu Rusia
13:37
Mark Rutte asigură Ucraina de sprijinul NATO în cadrul unui discurs în Parlamentul de la Kiev. Singura condiție – pacea cu Rusia

Cele mai noi

Trimite acest link pe