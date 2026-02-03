Declic, ONG apropiat USR, atac la Diana Buzoianu: “O ilegalitate fără precedent”

Asociația Declic o acuză pe ministra USR a Mediului Oana Buzoianu, de „abuz”, după ce APM Hunedoara (Direcția Județeană pentru Mediu) a emis un aviz pentru proiectul minier de la Certej fără ca acesta să aibă o licență valabilă. Amintim că ONG-ul care o pune la zid pe Buzoianu este un apropiat al USR-ului și chiar a îndemnat la susținerea Elenei Lasconi, pe atunci lidera USR, în campania electorală din 2024.

„Reziștii” se întorc împotriva ministrei Oana Buzoianu și îi solicită să acționeze de îndată pentru stoparea unui „act de gravitate extremă”, după ce ministra a avizat proiectul minier de la Cerchez. ONG-ul Declic susține că proiectul nu dispune de o „licență valabilă”.

„Este imposibil să avizezi un proiect minier în lipsa unei licențe valabile. 𝗘𝘀𝘁𝗲 𝘂𝗻 𝗮𝗰𝘁 𝗱𝗲 𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗮̆. Declic și rețeaua Mining Watch România îi cer ministrei Diana Buzoianu explicații publice și imediate: cum a fost posibil ca o instituție din subordinea sa să comită acest abuz în ultimele ore ale anului, pentru un proiect toxic, fără licență valabilă?”, transmite Declic.

Activiștii „Declic” o acuză pe Diana Buzoianu că a facilitat cu bună-știință un act de „distrugere” de mare anvergură. ONG-ul cunoscut pentru criticarea sistematică a altor partide, precum PSD și PNL, recunosc că nici măcar social-democrata Rovana Plumb, sau liberalul Costel Alexe nu au făcut un act de o asemenea gravitate.

„Cum poți să mai vii să spui că îți pasă de mediu când 𝘀𝗲𝗺𝗻𝗲𝘇𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗼 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗮𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝗲𝗮 𝗮𝗻𝘃𝗲𝗿𝗴𝘂𝗿𝗮̆? Cum să se semneze în mandatul tău ceea ce nici măcar sub Costel Alexe sau Rovana Plumb nu s-a îndrăznit?”, mai transmite Declic.

245 de hectare de păduri ar urma să fie defrișate în urma proiectului minier de la Cerchez

Proiectul Certej este operat de Deva Gold SA. După retragerea strategică a Eldorado Gold, pachetul majoritar a fost preluat de fondul de investiții Varvara Development Group (fost O Rei Resources).

Structura acționariatului este completată de compania de stat Minvest Deva (~19%) și firma Cartel BAU (0,25%). Această succesiune de investitori nu schimbă însă datele problemei: proiectul rămâne unul bazat pe tehnologii toxice, respins constant de experți și comunitatea locală.

Considerat un succesor al proiectului de la Roșia Montană, demersul minier de la Certej presupune o amprentă masivă asupra mediului: defrișarea a 245 de hectare de păduri și pășuni montane, plus alocarea a 73 de hectare pentru depozitarea deșeurilor miniere în trei halde distincte.

FOTO: Mediafax/Facebook

