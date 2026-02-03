Prima pagină » Știri politice » Mamele în concediu maternal ar putea fi scutite de plata CASS, prin pachetul de solidaritate înaintat de PSD coaliției. Manole: „Orice leu contează”

03 feb. 2026, 12:51, Știri politice
Mamele aflate în concediu de creștere a copilului ar putea fi scutite de plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, spune ministrul Muncii, Florin Manole. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de propuneri înaintate de PSD în cadrul coaliției de guvernare, care vizează atât sprijinirea familiilor cu copii, cât și a pensionarilor.

Florin Manole a precizat că scutirea de la plata CASS pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului ar viza peste 147.000 de persoane. Impactul bugetar estimat este de aproximativ 560 de milioane de lei, sumă care ar reprezenta bani pe care statul nu i-ar mai încasa.

„Eliminarea CASS la indemnizația de creștere a copiilor este o reparație necesară, nu un privilegiu”, spune ministrul.

Manole atrage atenția că acei 10% luați prin CASS se simt direct în bugetul familiilor.

„CASS 10% înseamnă mai puțini bani pentru nevoile celor mici”.

Ministrul a dat și un exemplu concret: „Cea mai mică indemnizație este astăzi 1651 lei”. În acest caz, părinții pierd lunar „minus 165,1 de lei pentru hrană, haine, medicamente, scutece sau altele necesare”.

„Pentru o mamă care câștigă doar atât, orice leu contează”, a spus Manole, care afirmă că știe cât de mare este problema din reacțiile primite de la oameni: „Știu de aceste nemulțumiri din miile de petiții care au fost trimise către ANPIS și nu numai.”

Pachetul de solidaritate

„Acest pachet întreg, și referitor la mame, și la pensionari, este parte din pachetele pe care PSD le-a propus public coaliției în ansamblu. Am avut discuții despre alocații și despre faptul că trebuie să găsim sprijin pentru copiii României. (…) Unele dintre aceste măsuri nu sunt o noutate”, a afirmat Florin Manole, marți dimineață, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit acestuia, decizia finală urmează să fie luată în următoarele săptămâni, dar ministrul s-a declarat optimist.

„Discuția se va tranșa în coaliție, în următoarele săptămâni. Nu văd niciun motiv pentru care aceste măsuri să fie respinse”, a spus Manole, declarând că actuala sumă minimă de 80 de lei acordată copiilor cu dizabilități este insuficientă și „acolo putem și trebuie să creștem”.

În ceea ce privește sprijinul pentru pensionari, Florin Manole a declarat că măsura ar putea viza aproximativ 2,8 milioane de persoane, cu un impact bugetar estimat la 2,3 miliarde de lei.

El a reamintit că mecanisme similare de sprijin pentru pensionarii cu venituri sub un anumit prag au fost aplicate și în anii 2023 și 2025.

Întrebat dacă are convingerea că aceste măsuri vor fi adoptate, Manole a răspuns afirmativ: „Sunt convins că vom avea succes și nu văd de ce orice om politic din România nu ar fi de acord cu aceste măsuri, care sunt justificate”.

