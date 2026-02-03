Fostul președinte al SUA, Barack Obama, lansează un avertisment sumbru. Lumea este la câteva zile distanță de o cursă a înarmărilor nucleare

Fostul președinte american, Barack Obama, avertizează printr-o postare pe pagina de socializare X că, dacă Congresul american nu va acționa, ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia va expira. Acordul nuclear dintre cele două mari puteri expiră pe 5 februarie.

„Dacă Congresul nu acționează, ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia va expira. Ar șterge inutil decenii de diplomație și ar putea declanșa o altă cursă a înarmărilor care ar face lumea mai puțin sigură”, a scris Barack Obama pe X.

Tratatul New START expiră pe 5 februarie și odată cu el, jumătate de secol de neproliferare nucleară

Până la acest moment, administrația Trump nu a spus nimic despre expirarea Tratatului New START, care expiră joi. Prin urmare, jumătate de secol de colaborare între cele mai mari două puteri nucleare ale lumii va lua sfârșit pe 5 februarie. Acordurile nucleare nu au adus pacea mondială, dar au oferit fiecărei părți o perspectivă critică asupra a ceea ce punea la cale cealaltă, scrie The New York Times.

Dispariția acestui tratat era prefigurată de mult timp, după ce Putin a suspendat participarea țării sale din cauza sprijinului american pentru Ucraina în război.

Ceea ce a început în 1969, odată cu lansarea discuțiilor privind limitarea armelor strategice, a dus la o serie de acorduri care au culminat cu Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice, sau Noul START, care a intrat în vigoare în 2011 și a fost prelungit în 2021 pentru încă cinci ani.

Donald Trump este împins către o cursă a înarmărilor nucleare

Singurul lucru mai alarmant decât lipsa de interes a americanilor în problema reînnoirii tratatului de neproliferare nucleară este presiunea crescândă asupra administrației Trump, atât din interior, cât și din afara guvernului, de a adăuga mai multe arme nucleare în stoc, în loc să le reducă. În 1986 existau aproximativ 70.400 de focoase nucleare, comparativ cu 12.500 în prezent – o reducere care a provenit din ani de negocieri continue între Washington și Moscova.

Când Donald Trump a revenit la Casa Albă, acesta a declarat în repetate rânduri că este pregătit să reducă numărul de arme nucleare din lume și chiar a spus, în luna august, că ar dori să se „denuclearizeze” complet dacă Vladimir Putin ar fi dispus să facă același lucru. Întrebat de New York Times despre reînnoirea acestui acord, Trump a spus: „Dacă expiră, expiră. Vom face un acord mai bun”.

China, o amenințare nucleară emergentă

Dar principala amenințare nu mai este Rusia, ci China. În timp ce Rusia a continuat să-și modernizeze forțele nucleare, China a urmărit o acumulare masivă de arme nucleare, ceea ce determină SUA să nu reînnoiască tratatul de neproliferare și să intre de data aceasta într-o cursă a înarmărilor nucleare cu Beijingul.

Deși China are încă mult mai puține focoase nucleare (aproximativ 600) decât Statele Unite sau Rusia (estimate la 3.700, respectiv 4.300), Beijingul nu dă semne de oprire și nu a semnat niciodată vreun acord care să-i limiteze dimensiunea arsenalului său. Susținătorii guvernului american cred că deținerea a tot atâtea arme nucleare câte Rusia și China la un loc ar ține ambele sub control.

