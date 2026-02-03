Două cazuri de pestă porcină au fost semnalate în judeţul Braşov, în ambele situaţii fiind vorba de mistreţi. Toţi mistreţii din pădurile din zonele Zărneşti, Poiana Mărului, Vlădeni, Dumbrăviţa şi Codlea vor fi vânaţi, au decis autoritățile.

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Brașov a transmis notificări către primării, Prefectura Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, administratorii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Braşov şi alte instituţii, scrie bzb.ro.

Măsuri decise de autorități pentru izolarea zonelor infestate cu pestă porcină

Astfel, Primăria Şercaia a primit două adrese, fiind anunţată că au fost descoperiţi doi mistreţi cu pestă porcină confirmată, unul în Fondul Cinegetic 15 Măgura Codlei, iar altul în Fondul Cinegetic 31 Bârsa. De asemenea, direcţia a anunţat măsurile care vor fi luate pentru a limita cazurile de pestă porcină în judeţ.

În jurul zonelor în care au fost descoperiţi mistreţii au fost instituite zone infectate, pe o rază de 8 km. În cazul cazului din Fondul Cinegetic 31 Bârsa, zona infectată include localităţile Zărneşti, Poiana Mărului. Pentru exemplarul identificat în Fondul Cinegetic 15 Măgura Codlei, zona infectată include localităţile Vlădeni, Dumbrăviţa, Codlea.

De asemenea, de la limita zonei infectate este instituită şi o zonă tampon, de 5 kilometri, comuna Şercaia nefiind inclusă.

Conform adreselor transmise de DSVSA, din zonele infectate vor fi vânaţi toţi mistreţii. Vânarea se va face astfel încât exemplarele să nu fugă în alte zone. Pentru a fi atraşi mistreţii, în pădure va fi dusă hrană. Fiecare mistreţ vânat va fi analizat, iar dacă rezultatele sunt negative, vânătorul va putea folosi carcasa pentru consum propriu.

Obligaţii pentru crescătorii de porci domestici

DSVSA a mai transmis că în zonele infectate şi în zonele tampon vor fi luate măsuri ce îi vizează direct pe crescătorii de porci domestici. Astfel, crescătorii vor avea obligaţia de a-şi ţine animalele doar în adăposturi sau în alte locuri în care acestea pot fi izolate. De asemenea, se va realiza un recensământ al porcilor din zona de infectată.

Totodată, deţinătorilor de porci domestici li se recomandă să ia măsuri de igienă (schimbarea hainelor cu care au fost în fondurile de vânătoare), utilizarea de dezinfectant la intrarea şi ieşirea din adăposturi. DSVSA a mai anunţat că toţi porcii bolnavi sau care prezintă simptome ce pot fi asociate pestei porcine vor fi analizaţi.

