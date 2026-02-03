Prima pagină » Știri politice » Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, ridiculizează PSD: „Nu-i mai crede nimeni că pleacă”. Nici Grindeanu nu a scăpat de ironiile consilierului

03 feb. 2026, 13:11, Știri politice
Vlad Gheorghe, proaspăt numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a ieșit marți la RFI România cu un mesaj în care ridiculizează PSD și liderul partidului, Sorin Grindeanu. În opinia lui Gheorghe, PSD ar trebui ținut „puțin lateral” în discuțiile despre modernizare și eficientizare, tocmai pentru că se opune atunci când lucrurile devin serioase.

Vlad Gheorghe a amintit și de zborurile lui Grindeanu cu avioane private plătite de Nordis, companie imobiliară aflată în mijlocul unui scandal uriaș.

„Dl Grindeanu și-a redus propriile cheltuieli zburând cu avionul Nordis plătit de altcineva. Nu cred că putem să luăm astfel de lecții de eficientizare de la oameni care au zburat cu dna Vicol pe banii Nordis. Când discutăm de reformă, PSD trebuie lăsat puțin lateral pentru că ei se vor opune”, a spus Vlad Gheorghe.

Gheorghe, despre declarațiile PSD legate de ieșirea de la guvernare: „Nu-i mai crede nimeni că pleacă”

Un alt subiect pe care Vlad Gheorghe l-a luat în vizor a fost retorica PSD despre ieșirea de la guvernare. El spune că amenințările au devenit un fel de glumă repetată, fără efect.

„În primul rând că nu-i mai crede nimeni pe cei de la PSD că pleacă undeva. Cred că nu trece o săptămână fără să zică de cinci-șase ori că pleacă, mai au puțin și spun că deja au plecat din Guvern, deși au miniștri, ăsta e următorul lor pas. Mi se pare deja ridicolă această retorică, sincer să fiu”, a spus Gheorghe la RFI.

Ciolacu, în centrul acuzațiilor: „Trebuia să răspundă penal”

Gheorghe a mers și mai departe, și îl atacă și pe fostul premier Marcel Ciolacu. Spune că ar fi trebuit să dea explicații serioase pentru situația bugetară a țării. Nu doar politice, ci și penale, din punctul lui de vedere.

„Domnul Grindeanu ar trebui să se uite în curtea proprie, unde îl are pe domnul Ciolacu, pe care l-a susținut și îl promovează în continuare, este chiar președinte de CJ la Buzău, este un domn care trebuia să răspundă, după părerea mea, penal pentru ceea ce se întâmplă acum, împreună cu alți oameni din anturajul său. Nu se poate să primim lecții de la cei care ne-au aruncat în această groapă bugetară în care suntem despre cum să ieșim de acolo, pentru că ei cu asta s-au ocupat în ultimii ani, să ne arunce în groapă. Deci în mod rezonabil, măcar ar fi trebuit să tacă”.

„Reforma și PSD nu au loc în aceeași propoziție”, a mai spus el.

Miza lui 2028

În final, Vlad Gheorghe a ridicat și o miză pe termen lung: dacă partidele aflate acum la putere nu fac reformele, riscul e ca electoratul să se ducă masiv spre extremiști la următoarele alegeri parlamentare.

„Dacă partidele vechi nu înțeleg că asta trebuie făcut, ne uităm la un 2028 în care extremiștii efectiv o să genereze un val care o să rupă tot. Până la urmă, partidele, inclusiv PSD, PNL și USR, dacă nu înțeleg că acum își joacă viitorul politic pentru 2028, o să piardă pe mâna lor”.

