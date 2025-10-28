Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cum a ajuns Albertina Ionescu în televiziune. ”Am dat o PROBĂ, fără să am așteptări”

FOTO. Cum a ajuns Albertina Ionescu în televiziune. "Am dat o PROBĂ, fără să am așteptări"

28 oct. 2025, 16:30, Actualitate
FOTO. Cum a ajuns Albertina Ionescu în televiziune. ”Am dat o PROBĂ, fără să am așteptări”
Cum a ajuns Albertina Ionescu în televiziune

Albertina Ionescu a explicat cum a ajuns în televiziune. ”Am dat o probă, fără să am așteptări” , a povestit aceasta.

În liceu, Albertina Ionescu a studiat Informatica, iar în facultate Dreptul, însă a ajuns să își facă o carieră în televiziune. Vedeta a povstit, pentru revista Viva, cum a ajuns să lucreze la TV.

”A fost o trecere foarte naturală pentru mine. Informatica m-a învățat rigoarea, iar Dreptul mi-a dezvoltat gândirea critică. Dar am simțit, încă din anii de liceu, că mă atrag poveștile, interacțiunea cu oamenii, curiozitatea jurnalistică. Nu a fost o alegere „calculată, ci mai degrabă un răspuns instinctiv la ceea ce simțeam că mă definește. Am dat pur și simplu o probă, fără să am așteptări, și de acolo s-a deschis drumul. Cred că televiziunea m-a ales pe mine înainte să o aleg eu conștient”, a declarat Albertina Ionescu.


Vedeta și-a amintit și de emoțiile debutului:

”Îmi amintesc perfect senzația: platoul mi se părea uriaș, luminile prea puternice, iar vocea mea – nesigură. Aveam emoții care nu semănau cu nimic cunoscut până atunci. M-au ajutat enorm colegii din redacție, care m-au luat în serios, chiar dacă eram foarte tânără. Și m-a ajutat curiozitatea mea uriașă: aveam un milion de întrebări și voiam să le pun pe toate. Emoțiile nu au dispărut nici azi, după 25 de ani consecutivi de live-uri, doar că acum le-am îmblânzit”.

Albertina Ionescu, la al doilea mariaj

Albertina Ionescu a debutat în Televiziunea Română în anul 2000, ca prezentator și redactor al unor emisiuni pentru tineri, la TVR 1. De-a lungul anilor a prezentat unele dintre cele mai importante producţii ale Televiziunii Române – Festivalul de Muzică Mamaia, Cerbul de Aur, Eurovision – Camera Verde – dar a făcut mereu parte din echipa Ştirilor TVR. E realizator şi gazdă a emisiunii „Sâmbăta cu Albertina”, difuzată săptămânal la TVR INFO.

În ceea ce privește viața sentimentală, Albertina Ionescu a fost căsătorită cu Ștefan Lungu, de care a divorțat. În prezent, Albertina Ionescu este căsătorită cu Constantin Opriș.

