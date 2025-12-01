Prima pagină » Actualitate » Povestea emoționantă a lui Banto Dos Santos, brazilianul care a venit în țara noastră în vacanță, în urmă cu 17 ani, și de atunci nu a mai plecat

01 dec. 2025, 22:27, Actualitate
Povestea emoționantă a lui Banto Dos Santos, brazilianul care a venit în țara noastră în vacanță, în urmă cu 17 ani, și de atunci nu a mai plecat
Banto Dos Santos / Foto: Antena 3

De Ziua Națională a României, Antena 3 a prezentat povestea emoționantă a lui Banto Dos Santos, un brazilian care a venit în țara noastră în vacanță, în urmă cu 17 ani, și de atunci nu a mai plecat. Banto Dos Santos a venit pentru trei luni în România și s-a îndrăgostit de țara noastră. Mai mult, a dobândit și cetățenia română și și-a întemeiat o familie aici.

De 1 Decembrie, el și fiica sa, Sarah, transmit românilor un mesaj simplu: „Să fie mai buni!”

„Sărbătorim 1 decembrie, Ziua Națională a României și de fiecare dată eu spun mândru că sunt român. Da, un român mai bronzat, mai ciocolatiu. Dar nu asta contează, pentru că sufletul e la fel. Am construit o familie frumoasă de trei copii si nevastă-mea mă învăța ce înseamnă să fii român prin tradiții, respect și asta fac bine și mă duc mai departe să duc tradițiile mai departe”, a spus Banto Dos Santos, la Antena 3.

A învățat limba română citind și scriind, iar după doar doi ani vorbea deja fluent.

„Dumnezeu cel bun a trimis-o pe soția mea în Brazilia acum 17 ani și ca o invitație a zis: vii in România pentru trei luni? Și am zis da, vin și am ajuns și m-am îndrăgostit de acest popor frumos, minunat și de toată țara. Și așa perioada aia de trei luni s-a făcut 17 ani. M-am născut artist. În Brazilia am făcut și teatru și muzică și capoeira, care este un sport care îmbină și muzică, și de acolo mi-a venit toată carisma asta. Noi, brazilienii, suntem un popr carismatic și cred că asta m-a ajuta foarte mult în România”, afirmă brazilianul cu suflet de român.

Pasiunea sa pentru muzica românească i-a apărut ascultând o melodie de Ghiță Munteanu, pe care a început să o fredoneze și a decis să o şi cânte în limba română.

„Mie îmi place foarte mult genul folcloric tradițional de Maramureș, dar îmi place și latino și pop, normal, dar m-am adaptat să când toate felurile de muzică. Noi de crăciun facem tradițiile din România și le îmbinăm și cu cele din Brazilia”, explică Banto Dos Santos.

Sarah, fiica sa, are 12 ani și cântă de la 6. Îi place muzica populară din Maramureș, dar interpretează și pop sau latino.

Banto Dos Santos și fiica sa, Sarah / Foto: Antena 3

