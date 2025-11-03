Povestea lui Edith Macefield, femeia care a refuzat să-și vândă mica și vechea casă chiar și pentru un milion de dolari

Povestea americancei Edith Macefield, femeia care a refuzat să-și vândă modesta casă chiar și pentru un milion de dolari. Ea a devenit un simbol al demnității și al rezistenței în fața presiunilor marilor corporații.

Astfel, în 2006, o bătrânică din Seattle, Statele Unite, a scris, fără voia sa, o pagină de istorie urbană, refuzând o ofertă de un milion de dolari ca să–și vândă casa.

Edith Macefield locuia într-o modestă căsuță din cartierul Ballard, o zonă liniștită din Seattle care, la începutul anilor 2000, a devenit ținta dezvoltatorilor imobiliari. În jurul ei, toate clădirile vechi erau demolate, iar terenurile se transformau în complexe modern de birouri și centre comerciale.

Atunci când dezvoltatorii au ajuns și la ușa lui Edith, aceasta avea deja peste 80 de ani. Ofertele au început modest, însă au urcat rapid, până la un milion de dolari, o sumă uriașă pentru o casă veche și mică. Iar răspunsul ei a fost unul simplu și ferm: „NU”.

Pentru bătrânica Edith, casa nu însemna doar pereți și o bucată de teren, ci locul în care trăise întreaga viață, plină de amintiri: „Aici e viața mea”, spunea ea.

Cum dezvoltatorii nu au reușit să o convingă, ei au fost nevoiți să construiască centrul commercial în jurul casei sale. Prin urmare, căsuța lui Edith a rămas în picioare, prinsă între zidurile uriașe ale unui complex de birouri și magazine, o imagine care a făcut înconjurul internetului.

Fotografiile cu mica locuință izolată între clădirile de sticlă și beton au devenit rapd virale, iar Edith Macefield a fost supranumită „femeia care nu s-a vândut”.

Dar, în timpul lucrărilor de construcție, Edith a legat o prietenie neașteptată cu Barry Martin, managerul de șantier. Cu toate că se aflau de „părți opuse”, între cei doi s-a format o relație sinceră. Bărbatul o ajuta pe Edith cu cumpărăturile, o ducea la medic și îi ținea companie. Drept recunoștință, femeia i-a lăsat casa moștenire după moartea ei, în anul 2008.

Cu toate că nu este confirmat oficial, se spune că povestea americancei a inspirat studiourile Pixar, când au creat animația „Up” (2009), un film despre un bătrân care refuză să părăsească locuința și o ridică în aer cu mii de baloane colorate. În timpul promovării acestui film, casa lui Edith a fost decorată cu baloane, într-un omagiu emoționant.

Casa a fost renovată și scoasă la licitație de mai multe ori.

