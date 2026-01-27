Prima pagină » Actualitate » Povestea lui Mihai, studentul care împarte școala cu munca pentru a-şi putea plăti studiile. „Se poate să ajung și până la 10.000 de lei”

27 ian. 2026, 21:20, Actualitate
Mihai, student și șofer de ridesharing (FOTO - Captură video: Observator TV)

Mihai este student și, ca mulți alții aflați în situația lui, munceşte încă de la vârsta majoratului ca să-şi permită studiile superioare. El a povestit cum poate să împace şcoala cu munca, în condițiile în care mulți profesori cer prezenţă de peste 70%, iar angajatorii vor neapărat implicare full-time. În acest context, mulți studenți abandonează cursurile.

„Este destul de obositor. Ridesharing-ul mă ajută, deoarece pot să-mi fac programul cum vreau eu și îmi fac și timp pentru a învăța. Venitul depinde de cât de mult lucrez. Poate să fie în jur de 3.000 de lei sau poate să ajung și până la 10.000 de lei”, a spus el la Observator TV.

Pentru un student care învață în alt oraș decât cel natal, suma minimă de care are nevoie lunar, dacă alege să stea la cămin, este de aproximativ 1.400 de lei. Cea mai mare parte din acești bani merge pe alimente și cheltuieli de zi cu zi, în timp ce cazarea rămâne cea mai mică problemă.

FOTO – Caracter ilustrativ

Dar situația se schimbă radical, în cazul chiriei, dacă se dorește mai multă intimitate. Doar locuința și utilitățile pot depăși 2.000 de lei, iar dacă adăugăm mâncarea, transportul sau ieșirile în oraș,venitul lunar minim ar să fie de 3.000 de lei.

Cât costă să stai la cămin:

  • Taxă cămin: 150–350 lei / lună;
  • Mâncare: 800–1.200 lei;
  • Transport: 80–120 lei;
  • Distracţie: 300–500 lei.

Cât costă să stai în chirie:

  • Chirie: 1.200- 2.000+ lei;
  • Utilităţi: 300–500 lei;
  • Mâncare: 800–1.200 lei;
  • Transport: 80–120 lei;
  • Distracţie: 300–500 lei.

La cheltuielile zilnice se adaugă şi taxele de şcolarizare, în cazul celor care nu au prins un loc la buget, care nu sunt deloc de neglijat… mai ales pentru cei care vor să devină regizori, actori sau medici.

Taxe studii:

Științe: 3.000 – 4.500 lei/an
Drept: 3.400 lei/an
Inginerie/Tehnic: 3.850 lei/an
Medicină/Stomatologie: 9.000 – 15.000 lei/an
Arte/ Film/ Teatru: 6.000 – 19.000 lei/an

Nici elevii eminenţi nu sunt mai norocoşi. Cea mai mare bursă în valoare de 1.300 de lei nu acoperă cheltuielile lunare.

„Situația actuală este una, să spunem, într-un scenariu extraordinar de negru. De ce? Pentru că, după cum bine știm, în vara anului precedent, cel puțin 40.000 de studenți și-au pierdut dreptul la bursă”, a declarat Laurenţiu Dincă, preşedintele Uniunii Studenţilor din România.

Conform datelor Eurostat, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană (UE), cu doar 19% absolvenţi de studii superioare.

