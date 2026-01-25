Prima pagină » Actualitate » Povestea misteriosului inventator român care s-a tras în poză la Davos cu liderii Europei. A creat pastila care „construieşte” super-creiere rezistente la stres şi oboseală

Luiza Dobrescu
25 ian. 2026, 05:00, Actualitate
Chiar dacă președintele Nicușor Dan a ales să nu participe la Forumul Economic de la Davos, România a avut un reprezentant care a reușit să se fotografieze cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Nu este ministru, nu este consilier prezidențial și nici măcar nu a făcut parte din delegația României. Numele lui nu spune nimic acum. Dar peste câțiva ani ar putea fi pe buzele tuturor. Gândul îți prezintă într-un interviu exclusiv fascinanta poveste a lui Daniel Ciofu Hagen, ieșeanul care a inventat pastila pentru super-creiere.

Cum a ajuns un inginer constructor din Iași să intre în poză alături de Ursula von der Leyen la cel mai important forum al lumii? Povestea lui începe imediat după facultate, când s-a hotărât să afle „ce e dincolo.”

„Am zis: «hai să vedem ce e dincolo». Foarte mulți dintre antreprenorii români care pleacă afară, după 3 luni se întorc înapoi acasă. Acolo nu poți să suni pe X, să suni pe Y. Acolo trebuie să fii bun, să te ducă capul. Dacă ești prost, viața e grea”, a spus Daniel pentru Gândul.

Într-un final a ajuns în Elveția, unde viața lui a luat o turnură total neașteptată, chiar în timpul Pandemiei.

„Am vrut să mă întorc în Germania, n-am mai putut. Vămile erau închise. Hai să o luăm de la zero! Și atunci am cunoscut un prieten care avea o companie, el fiind om de știință, care făcuse în Canada și master şi un doctorat în fizică, lasere”, povesteşte inventatorul pentru Gândul.

O pastilă ca-n filme, premiată la Geneva

Ulterior a închegat o echipă din apropiaţi, prieteni şi rude, specialişti în diverse domenii, care aveau deja locuri de muncă, dar au crezut în proiectul inginerului din Iași. Iar acest proiect urma să-i aducă un premiu la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva.

„Am descoperit un complex de B-uri, Ashwagandha (n.r cunoscută ştiinţific sub numele de Withania somnifera, denumită și „ginseng indian”, este una dintre cele mai valoroase plante din medicina ayurvedică, foarte apreciată pentru capacitatea sa de a ajuta organismul să facă faţă stresului şi să-şi recapete echilibrul general), tirozină (n.r folosită de organism ca precursor de bază pentru producerea neurotransmițătorilor, printre care se numără dopamina, adrenalina și noradrenalina).”

Suplimentul inventat de Daniel Ciofu Hagen a fost premiat la Geneva ca „fiind cel mai ingenios supliment natural din lume” creat de unul dintre cei mai tineri ingineri şi antreprenori din lume, în cadrul unui start-up.

„Focus, memorie, rezistenţă la stres, antioboseală, toate astea cumva într-o sinergie completă, te fac pe tine super productiv, te fac supraom. Ca în pastila aia din Limitless (2011)” 

Lucrurile nu merg atât de uşor în Elveţia, indiferent cât de bun poate să fie un produs, dacă nu se află 100% sub pavilion elveţian. Însă, ca orice român, inginerul ieșean a reușit „să se descurce!”

„După ce am creat cel mai bun produs din lume, pentru Elveţia n-a fost suficient, pentru că nu voiau ei să fie suficient. Şi atunci a venit adaptabilitatea asta românească. Think outside the box! (Gândeşte altfel!) L-am încapsulat în acel flacon, antiUV. Am avut norocul să putem să-l producem unde vrem. Slovenia, la ora actuală, este superpower în food and farm (mâncare şi farmacie)”, mai povesteşte Daniel Hagen.

Deși produsul se află încă în etapa de producție, inginerul din Iași e convins că va revoluționa piața suplimentelor pentru creier. Iar într-o bună zi, ar putea fi chiar invitat să vorbească la Forumul Economic de la Davos.

