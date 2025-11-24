Prima pagină » Actualitate » Povestea olandezului care încă din anii ’90 luptă de unul singur împotriva sărăciei din România. „Este pasiunea mea să-i ajut”

Povestea olandezului care încă din anii ’90 luptă de unul singur împotriva sărăciei din România. „Este pasiunea mea să-i ajut”

24 nov. 2025, 11:06, Actualitate
Povestea olandezului care încă din anii ’90 luptă de unul singur împotriva sărăciei din România. „Este pasiunea mea să-i ajut”
Povestea olandezului care încă din anii ’90 luptă de unul singur împotriva sărăciei din România

Site-ul media independent olandez aalsmeervandaag.nl. a publicat un articol cu apăsătoare fotografii ale sărăciei lucii din România. De la cutremurătoarele imagini din căminele de copii, luate la începutul anilor ’90, la sărăcia lucie care mai există chiar și după 30 de ani, cineva a fost un factor comun: olandezul André Buijs.

El are o fundație cu care poate să ajute și mai mult decât o face în prezent.

S-a implicat în renovarea a zece case

Imediat după căderea regimului lui Ceaușescu, Europa occidentală a fost zguduită de imaginile filmate în căminele de copii, azilele de bătrâni sau instituțiile de psihiatrie. Sărăcia endemică a unei Românii mototolite de pumnul socialist venit dinspre Est a șocat Vestul.

A urmat o mobilizare colosală a restului continentului european, neinfectat de parameciul comunist, în demersuri de ajutorare a comunităților sărace despre care lui Ceaușescu nu-i plăcea să vorbească.

În Olanda, programul de televiziune EO Metterdaad a filmat acele îngrozitoare scene din căminele de copii, iar imaginile i-au oripilat pe olandezi. Organizațiile creștine active, deja, în țară intermediau transporturi cu ajutoare trimise dinspre Vestul Europei înspre comunitățile sărace de aici.

Deunăzi, website-ul olandez independent AalsmeerVandaag, a publicat un articol despre o fundație, Family Sponsor Plan România, care se implică, încă de atunci, din anii ’90, în activități de ajutorare a comunităților sărace dimprejurul Oradei.

André Buijs este membru în Consiliul de Adminstrație al acestei fundații.

Potrivit articolului, el s-a implicat direct în proiecte ample de ajutorare a comunităților deosebit de sărace din această zonă.

Efortul fundației FSR a fost constant. La începutul acelor ani, muncitori în construcții din Olanda au fost rugați să se implice în proiecte de renovare a zece case, iar André a fost rugat să se alăture, din cauză că nu erau destui meșteri.

„Nimeni nu avea nimic, așa că, dacă instalam o toaletă undeva, ne întorceam la fiecare trei luni pentru a verifica dacă totul mai era acolo. Am avut un interpret care ne-a invitat să vizităm satul lui. Am văzut atât de multă mizerie acolo, încât am început un program de sponsorizare.

A început cu 20 de familii. Acum avem grijă de aproximativ 100 de familii. Am devenit o fundație olandeză profesionistă cu șase membri în consiliul de administrație”, spune acesta pentru publicația citată.

Aderarea României la UE a dus la accentuarea discrepanțelor sociale

Pentru Europa occidentală, aderarea României la Uniunea Europeană însemna speranța că sărăcia endemică va fi fost eradicată, însă lucrurile s-au întâmplat cu totul invers. Costurile alimentelor au crescut, din cauza reglementărilor europene, însă salariile au rămas la același nivel.

Această disproporție, dublată de nivelul extrem de ridicat al corupției politice, a dus la o sărăcire și mai mare a populației și la adâncirea discrepanțelor sociale.

André Buijs, care s-a implicat activ în ajutorarea comunităților sărace de pe lângă Oradea, era conștient că nu poate eradica întregul fenomen al sărăciei endemice care caracterizează România și că nu se poate bate cu lupul mare și rău pe care-l reprezintă corupția politică de aici.

„Mă simțeam vinovat de extravaganța stilului de viață olandez, dar nu trebuie să măsor și să compar totul. Am voie să locuiesc aici (în Olanda, n. red.), așa că nu trebuie să mă simt vinovat. Este pasiunea mea să-i ajut pe acești oameni, văd asta ca pe o chemare a lui Dumnezeu de a face dreptate, iar ei apreciază ajutorul nostru. Am văzut atâta mizerie și am simțit mirosul sărăciei, nicio imagine nu-i poate face dreptate, dar am învățat să-i fac față”, spune acesta.

Activitatea fundației este susținută de mulți olandezi. Lucrătorii umanitari vizitează familiile de români, în casele lor care stau să cadă.

„Nu putem scoate toți oamenii din sărăcie”

Fundația Sponsor Plan România nu are o anvergură mare, însă se implică în mod constant în ajutorarea oamenilor pentru care sărăcia e mult prea apăsătoare.

„Îi ajutăm cu adevărat doar pe cei mai săraci din orașul românesc Oradea și din împrejurimi cu asistență personalizată. Scopul nostru este să scoatem oamenii din sărăcie, ceea ce, din păcate, nu este posibil pentru toată lumea. Oferim asistență structurală, ajutor de urgență și asistență bazată pe proiecte. Avem trei membri permanenți ai personalului în România”, spune acesta.

Imaginile descrise în articolul publicației olandeze sunt, prin ele însele, apăsătoare

„Într-o casă întunecată, un bărbat în vârstă, lovit de o hemoragie cerebrală, zace bolnav în pat. Soția sa trebuie să-l susțină în timp ce iese afară la toaletă, așa cum se poate vedea într-o fotografie. Oamenii se luptă adesea cu boala. Îngrijirea medicală ar trebui să fie gratuită, dar corupția este o problemă majoră. Îi ducem la un medic generalist și le acoperim cheltuielile.

Dacă au nevoie de medicamente care nu sunt acoperite de asigurarea lor, le plătim. Unii nu au un loc de muncă înregistrat și, prin urmare, nu sunt asigurați, așa că mediem cu asigurările lor.

Oamenii așteaptă mult timp înainte de a merge la spital, deoarece cred că riscul ca acolo să se întâmple ceva mai rău și, în cele din urmă, să moară este mare. Cineva a fost operat la genunchi, dar a ajuns să aibă hepatită C”.

Ajutor pentru copii

André nu se deprimă din cauza tuturor mizeriilor. Reușește să se concentreze asupra lucrurilor pe care le-a realizat.

El arată publicației programul care oferă educație tinerilor.

„Împreună cu școala, identificăm copiii care au nevoie de sponsorizare și apoi le oferim oportunitatea de a-și continua studiile.

Educația lor este sponsorizată, iar acest lucru le deschide viitorul, ajutându-i să scape de sărăcie în mod permanent. Prăpastia fără fund și spirala ascendentă trebuie să fie în echilibru”.

Citește și

FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
14:15
Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
VIDEO Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
14:10
Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
CONTROVERSĂ Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
14:08
Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
SPORT Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
13:59
Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
POLITICĂ Delegaţia Azerbadjanului, la Ministerul Justiţiei: „A exprimat sprijinul României pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului”
13:45
Delegaţia Azerbadjanului, la Ministerul Justiţiei: „A exprimat sprijinul României pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului”
Mediafax
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Mediafax
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Bunătatea poate veni de unde nu te aștepți. Cum poți schimba ziua cuiva fără să știi?
EXTERNE Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
14:00
Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
ULTIMA ORĂ Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux
13:46
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux
CULTURĂ Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”
13:40
Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”
LIVE UPDATE 🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”
13:39
🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”
ECONOMIE Selly anunță că stațiunea de 50 de milioane de euro va fi gata în iulie anul viitor. „Nibiru își propune să ofere o experiență superioară românilor”
13:33
Selly anunță că stațiunea de 50 de milioane de euro va fi gata în iulie anul viitor. „Nibiru își propune să ofere o experiență superioară românilor”
CONTROVERSĂ Fostul șef al spionajului românesc, neiertător cu noile planuri ale Guvernului Bolojan, de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească”
13:32
Fostul șef al spionajului românesc, neiertător cu noile planuri ale Guvernului Bolojan, de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească”