Povestea olandezului care încă din anii ’90 luptă de unul singur împotriva sărăciei din România. „Este pasiunea mea să-i ajut”

Site-ul media independent olandez aalsmeervandaag.nl. a publicat un articol cu apăsătoare fotografii ale sărăciei lucii din România. De la cutremurătoarele imagini din căminele de copii, luate la începutul anilor ’90, la sărăcia lucie care mai există chiar și după 30 de ani, cineva a fost un factor comun: olandezul André Buijs.

El are o fundație cu care poate să ajute și mai mult decât o face în prezent.

S-a implicat în renovarea a zece case

Imediat după căderea regimului lui Ceaușescu, Europa occidentală a fost zguduită de imaginile filmate în căminele de copii, azilele de bătrâni sau instituțiile de psihiatrie. Sărăcia endemică a unei Românii mototolite de pumnul socialist venit dinspre Est a șocat Vestul.

A urmat o mobilizare colosală a restului continentului european, neinfectat de parameciul comunist, în demersuri de ajutorare a comunităților sărace despre care lui Ceaușescu nu-i plăcea să vorbească.

În Olanda, programul de televiziune EO Metterdaad a filmat acele îngrozitoare scene din căminele de copii, iar imaginile i-au oripilat pe olandezi. Organizațiile creștine active, deja, în țară intermediau transporturi cu ajutoare trimise dinspre Vestul Europei înspre comunitățile sărace de aici.

Deunăzi, website-ul olandez independent AalsmeerVandaag, a publicat un articol despre o fundație, Family Sponsor Plan România, care se implică, încă de atunci, din anii ’90, în activități de ajutorare a comunităților sărace dimprejurul Oradei.

André Buijs este membru în Consiliul de Adminstrație al acestei fundații.

Potrivit articolului, el s-a implicat direct în proiecte ample de ajutorare a comunităților deosebit de sărace din această zonă.

Efortul fundației FSR a fost constant. La începutul acelor ani, muncitori în construcții din Olanda au fost rugați să se implice în proiecte de renovare a zece case, iar André a fost rugat să se alăture, din cauză că nu erau destui meșteri.

„Nimeni nu avea nimic, așa că, dacă instalam o toaletă undeva, ne întorceam la fiecare trei luni pentru a verifica dacă totul mai era acolo. Am avut un interpret care ne-a invitat să vizităm satul lui. Am văzut atât de multă mizerie acolo, încât am început un program de sponsorizare.

A început cu 20 de familii. Acum avem grijă de aproximativ 100 de familii. Am devenit o fundație olandeză profesionistă cu șase membri în consiliul de administrație”, spune acesta pentru publicația citată.

Aderarea României la UE a dus la accentuarea discrepanțelor sociale

Pentru Europa occidentală, aderarea României la Uniunea Europeană însemna speranța că sărăcia endemică va fi fost eradicată, însă lucrurile s-au întâmplat cu totul invers. Costurile alimentelor au crescut, din cauza reglementărilor europene, însă salariile au rămas la același nivel.

Această disproporție, dublată de nivelul extrem de ridicat al corupției politice, a dus la o sărăcire și mai mare a populației și la adâncirea discrepanțelor sociale.

André Buijs, care s-a implicat activ în ajutorarea comunităților sărace de pe lângă Oradea, era conștient că nu poate eradica întregul fenomen al sărăciei endemice care caracterizează România și că nu se poate bate cu lupul mare și rău pe care-l reprezintă corupția politică de aici.

„Mă simțeam vinovat de extravaganța stilului de viață olandez, dar nu trebuie să măsor și să compar totul. Am voie să locuiesc aici (în Olanda, n. red.), așa că nu trebuie să mă simt vinovat. Este pasiunea mea să-i ajut pe acești oameni, văd asta ca pe o chemare a lui Dumnezeu de a face dreptate, iar ei apreciază ajutorul nostru. Am văzut atâta mizerie și am simțit mirosul sărăciei, nicio imagine nu-i poate face dreptate, dar am învățat să-i fac față”, spune acesta.

Activitatea fundației este susținută de mulți olandezi. Lucrătorii umanitari vizitează familiile de români, în casele lor care stau să cadă.

„Nu putem scoate toți oamenii din sărăcie”

Fundația Sponsor Plan România nu are o anvergură mare, însă se implică în mod constant în ajutorarea oamenilor pentru care sărăcia e mult prea apăsătoare.

„Îi ajutăm cu adevărat doar pe cei mai săraci din orașul românesc Oradea și din împrejurimi cu asistență personalizată. Scopul nostru este să scoatem oamenii din sărăcie, ceea ce, din păcate, nu este posibil pentru toată lumea. Oferim asistență structurală, ajutor de urgență și asistență bazată pe proiecte. Avem trei membri permanenți ai personalului în România”, spune acesta.

Imaginile descrise în articolul publicației olandeze sunt, prin ele însele, apăsătoare

„Într-o casă întunecată, un bărbat în vârstă, lovit de o hemoragie cerebrală, zace bolnav în pat. Soția sa trebuie să-l susțină în timp ce iese afară la toaletă, așa cum se poate vedea într-o fotografie. Oamenii se luptă adesea cu boala. Îngrijirea medicală ar trebui să fie gratuită, dar corupția este o problemă majoră. Îi ducem la un medic generalist și le acoperim cheltuielile.

Dacă au nevoie de medicamente care nu sunt acoperite de asigurarea lor, le plătim. Unii nu au un loc de muncă înregistrat și, prin urmare, nu sunt asigurați, așa că mediem cu asigurările lor.

Oamenii așteaptă mult timp înainte de a merge la spital, deoarece cred că riscul ca acolo să se întâmple ceva mai rău și, în cele din urmă, să moară este mare. Cineva a fost operat la genunchi, dar a ajuns să aibă hepatită C”.

Ajutor pentru copii

André nu se deprimă din cauza tuturor mizeriilor. Reușește să se concentreze asupra lucrurilor pe care le-a realizat.

El arată publicației programul care oferă educație tinerilor.

„Împreună cu școala, identificăm copiii care au nevoie de sponsorizare și apoi le oferim oportunitatea de a-și continua studiile.

Educația lor este sponsorizată, iar acest lucru le deschide viitorul, ajutându-i să scape de sărăcie în mod permanent. Prăpastia fără fund și spirala ascendentă trebuie să fie în echilibru”.