Povestea satelor pierdute în mare din Regatul Unit: „S-a scufundat și biserica, iar clopotele se auzeau în continuare”

East Yorkshire are una dintre cele mai rapid erodate linii de coastă din Regatul Unit. De-a lungul timpului, zeci de orașe și sate au fost înghițite de mare, dar există o poveste care a rezistat trecerii timpului.

„Era doar o poveste despre care auzeai în copilărie, un fel de basm”, își amintește Shirley, în vârstă de 90 de ani, care a crescut în Withernsea în anii 1940. „Povestea spunea că a fost un sat sau o așezare acolo, în larg, și că fusese erodată de mare, iar clopotele bisericii se auzea în continuare. Destul de multe sate au fost pierdute pe acea coastă, așa că este posibil să fie adevărat”, a spus ea, potrivit BBC.

Shirley s-a mutat la Withernsea din Hull în 1939, la vârsta de patru ani. Ea a locuit acolo până când s-a căsătorit la biserica St Nicholas, în anul 1958. Crede că povestea clopotelor ar fi putut avea originea în biserica St Peter din Owthorne, chiar la nord de Withernsea, unde mari părți ale orașului au fost luate de ape la început de secol XIX.

Shirley a mai spus că vedea mai mereu „bucăți care se desprindeau din stânci” în timp ce mergea pe coastă, chiar și la capătul străzii ei, Princes Avenue.

Hărțile păstrate la Arhivele East Riding indică impactul eroziunii asupra coastei din East Yorkshire încă din secolul al XVI-lea. O hartă făcută de Christopher Saxton în 1577 arată o serie de cătune și sate care aveau să fie înghițite de mare, chiar și locuri precum Dimlington, Owthorne și Waxholme.

Până în anul 1786, o hartă realizată de John Tuke arată că Hornsea Beck dispăruse complet. Dr. Caitlin Green, specialistă în istorie, arheologie și toponimie, a spus că nu mai puțin de 38 de case au fost distruse în Hornsea Beck din 1547, iar până în anul 1695, toate, cu excepția uneia sau a două case, fuseseră luate de ape.

Hannah Stamp, care lucrează la arhive, a spus: „Este foarte îngrijorător de văzut, mai ales pentru comunitățile care trăiesc de-a lungul coastei și sunt afectate direct de acest fenomen în fiecare zi”.

David Whitaker, proprietarul pubului The Crown and Anchor din Kilnsea, știe cum se trăiește la mila naturii.

Pubul bărbatului de 59 de ani se află la doar câțiva pași de Marea Nordului, care, spune el, poate fi dură uneori. „De la un an la altul nu știi cu adevărat care va fi baza ta de clienți, pur și simplu mergi mai departe”, mai spune el.

Ce se întâmplă însă cu clopotele bisericii? David susține că este o poveste care continuă să fie spusă, la mai bine de 80 de ani de când Shirley a auzit-o prima oară.

„Mulți ani încă se putea vedea turla într-o zi senină, deasupra apei”, spune el. „La anumite maree, poți auzi clopotele sunând. Eu personal nu le-am auzit, dar asta spune povestea”.

