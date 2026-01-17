Pare un scenariu de film, dar nu este: hoții au furat în liniște timp de patruzeci de ore, au furat bunuri prețioase din mii de cutii de valori, au evadat cu bani, aur și obiecte prețioase în valoare de zeci de milioane de euro de la mii de clienți din Germania. Iar acum băncile nemțești se confruntă cu noi verificări privind securitatea seifurilor, după ce unul dintre cele mai mari jafuri înregistrate vreodată a lăsat peste 3.000 de clienți în pierdere și cu o pagubă estimată la zeci de milioane de euro.

Era de Crăciun…

Totul s-a petrecut în timpul sărbătorilor de Crăciun, când este liniște. Hoții au spart o sucursală Sparkasse din orașul Gelsenkirchen, în vestul Germaniei, și au intrat în bancă dintr-o parcare multietajată adiacentă.

În jaful destul de sofisticat, bărbații au forat o gaură imensă și au pătruns în seif. Folosind echipamente profesionale, hoții au petrecut mai mult de o zi în interiorul seifului, pe timp de weekend, profitând de închiderea din timpul sărbătorilor. Acolo au deschis aproape toate cele aproximativ 3.250 de casete de valori.

Poliția a fost alertată abia în primele ore ale zilei de 29 decembrie, când s-a declanșat o alarmă de incendiu.

Poliția a fost testată cu alarma de incendiu

Cu aproape două zile mai devreme, o altă alarmă de incendiu a adus pompierii și poliția în clădire, dar nu fusese detectată nicio activitate suspectă.

După jaful teribil, analiza datelor de acces digital arată că prima cutie de valori a fost deschisă la doar câteva ore după prima alarmă, ceea ce înseamnă că hoții au stat aproape 40 de ore și au furat. Anchetatorii cred că autorii au jefuit cutiile din interiorul seifului timp de cel puțin patru ore.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată suspecți mascați părăsind parcarea într-un Audi RS6 negru și o dubă Mercedes albă, ambele cu numere de înmatriculare furate.

Într-un detaliu bizar, autorii pot fi văzuți plătind taxa de parcare pentru un vehicul în timp ce ridică bariera de ieșire pentru celălalt autoturism.

200 de polițiști germani lucrează în caz

Peste 200 de ofițeri lucrează acum la caz în cadrul unei forțe speciale numite „Bohrer” sau „Mașină de găurit”.

Deși valoarea totală a obiectelor furate nu a fost încă stabilită, primele estimări ale poliției o plasează în zeci de milioane de euro. Victimele le-au declarat anchetatorilor că au pierdut bunuri în valoare de până la 400.000 de euro per cutie, inclusiv numerar și aur.

Sparkasse Gelsenkirchen este o casă de economii locală de dimensiuni medii , una dintre cele aproximativ 340 de creditori care deservesc aproximativ 50 de milioane de clienți germani.

Banca a declarat că nu este încă în măsură să cuantifice nici pierderile totale, nici cererile individuale de despăgubire: „Nu cunoaștem conținutul casetelor de valori.”

Seiful rămâne “locul crimei” și este sigilat, parțial pentru că a fost contaminat cu substanțe chimice despre care se crede că au fost folosite pentru a distruge probele criminalistice.

„Ancheta merge pe toate pistele în această etapă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Nu erau în curs anchete care vizau angajații Sparkasse.

Poliția – ridiculizată, hoții – simpatizați

André Dobersch, care conduce ancheta poliției, a criticat exprimările de simpatie față de hoți pe rețelele de socializare. „Aceștia nu sunt spargeri de seifuri din benzile desenate. Sunt criminali care au provocat nopți nedormite și au distrus mijloace de trai”, a spus el.

Clienții afectați sunt rugați să prezinte inventare și dovada proprietății pentru cererile de despăgubire de la asigurare. Conținutul fiecărei cutii a fost asigurat doar până la 10.300 EUR.

Banca a declarat că și-a modernizat sistemele de alarmă și detectare a incendiilor în ultimii doi ani, adăugând că infrastructura sa de securitate îndeplinește acum standardele industriei.

Asociația Germană a Caselor de Economii și Economii a subliniat că seifurile sunt în mod normal protejate de „concepte de securitate moderne, cu mai multe straturi” și a descris incidentul de la Gelsenkirchen drept o „excepție extremă”.

Experiențe anterioare

În 2021, infractori au pătruns prin efracție într-o sucursală a unei case de economii din Norderstedt, lângă Hamburg, închiriind un apartament la etajul superior și făcând o gaură prin tavanul de beton. Atunci au deschis aproximativ 650 din cele 1.223 de casete de valori. Banca a estimat pierderile la aproximativ 11 milioane de euro, deși avocații clienților au estimat cifra la mai aproape de 40 de milioane de euro. Litigiile privind răspunderea și standardele de securitate sunt în curs de desfășurare.

În Lübeck, Deutsche Bank a plătit despăgubiri de peste 7 milioane de euro în urma unui spargere într-un seif din decembrie 2024, care a afectat aproape 300 de clienți, cererile de despăgubire însumându-se doar câteva milioane de euro.

Jaful din Gelsenkirchen are de 5 ori mai mulți păgubiți

Pentru avocații care reprezintă păgubiții, Gelsenkirchen marchează o nouă escaladare. „Cel mai mare caz de până acum a fost Norderstedt”, a declarat Jürgen Hennemann, avocat specializat în asigurări. „În Gelsenkirchen numărul a fost de cinci ori mai mare. Numai această comparație arată amploarea eșecului.”

Un alt avocat care pretindea că reprezintă sute de clienți, Daniel Kuhlmann, a amenințat creditorul cu „un val de procese de o amploare fără precedent”. Sparkasse a declarat că nu are cunoștință de nicio acțiune intentată de clienții afectați.

Experții în securitate au criticat aparenta lipsă a unor alarme eficiente. Ulrich Weynell de la ISN Technologies a declarat că este „un scandal faptul că infractorii au putut opera netulburați timp de cel puțin 40 de ore”.

Sistemele moderne, a spus el, combină sunetul, mișcarea, lumina și monitorizarea video inteligentă și sunt de obicei conectate la centre de control certificate.

Casetele de valori se bazează în mare măsură pe încredere, având în vedere că multe articole sunt de neînlocuit. Afacerea este considerată pe scară largă de experții bancari ca având marjă redusă și fiind un instrument pentru fidelizarea clienților, multe bănci reducând numărul de casete de valori în ultimii ani, pe măsură ce sucursalele se închid.

În timp ce Asociația Caselor de Economii din Germania a declarat că cererea a rămas stabilă, cazul Gelsenkirchen a intensificat o serie de anchete în sistem care ar trebui să determine dacă băncile au învățat din incidentele anterioare. După mai multe asemenea jafuri, s-a dovedit că Poliția din Germania n-a mai putut recupera nimic.

