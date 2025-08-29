Prăjitură tăvălită cu nucă măcinată și nucă de cocos. Îți amintește de aroma copilăriei și se prepară ușor

Rețeta de prăjitură tăvălită cu nucă este una dintre cele mai îndrăgite prăjituri de casă, apreciată pentru simplitate și aroma deosebită.

Aceasta are un gust formidabil și este ușor de preparat, aducând un strop de nostalgie și amintind de mesele în familie, pe când deserturile se făceau din ingrediente simple.

Pentru această rețetă, ai nevoie de 5 ouă, 250 de grame de făină, 200 de grame de zahăr, 10 lingurițe de ulei, 10 grame de praf de copt, un praf de sare, 10 lingurițe de apă minerală, pentru blat. Iar pentru glazură, ai nevoie de: 200 de grame de margarină, 200 de grame de zahăr, 250 ml de lapte, 30 de grame de cacao și o linguriță de esență de rom.

De asemenea, pentru tăvălit, ai nevoie de nucă măcinată și de nucă de cocos.

Ca și mod de preparare, mai întâi se separă albușurile de gălbenușuri, apoi se mixează gălbenușurile cu zahăr, până ce se obține o compoziție spumoasă. Se adaugă ulei treptat, apoi apă minerală.

Peste albușuri se pune compoziția de gălbenușuri și se amestecă cu o spatula de jos în sus, apoi se încorporează și făina amestecată cu praful de copt. Se preîncălzește cuptorul la o temperatură medie, apoi se tapetează o tavă cu hârtie de copt și puțin ulei, se toarnă compoziția în tavă și se coace pentru circa 25-30 de minute ori până când trece testul cu scobitoarea.

Pentru glazură, se pune pe foc într-o cratiță zahărul, cacao, laptele și margarina, iar apoi se lasă să fiarbă până se topesc, după care se adaugă esența de rom și se lasă la răcorit.

Se taie blatul răcit în pătrățele, apoi se freacă fiecare bucățică prin siropul călduț și se tăvălește prin nucă, după care se pune la rece până la servire.

Autorul recomandă:

Cea mai simplă prăjitură cu vișine. Este perfectă pentru cei mici și pentru cei mari

PRĂJITURI DE POST. Rețete de post pentru salam de biscuiți, chec cu gem de nucă, prăjitură de mere cu lămâie