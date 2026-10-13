SURSE Percheziții la Direcția de Permise Ilfov. Sunt vizate fapte de luare de mită. Funcționari și instructori auto sub lupa DNA

Anchetatorii DNA central ar fi descins la Direcția de Permise Ilfov unde ar percheziționa birourile mai multor polițiști vizați de acuzații de luare de mită în de la instructori și candidați care ar fi dorit „asigurarea” examenelor auto, susțin pentru Gândul surse judiciare.

Acestea precizează că descinderi ar avea loc și în alte 13 locații iar în dosar ar fi vizați deopotrivă instructori auto dar și candidați care au plătit sume de bani pentru „liniștea sufletească” înainte de examinare.

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Aceleași surse precizează faptul că în dosar sunt cercetate fapte de luare de mită din cursul acestui an și că audierile vor avea loc la sediul DNA central.

Acestea nu pot spune cu claritate dacă în dosar ar fi vizați și funcționari cu funcții de conducere ai instituției publice din Ilfov.