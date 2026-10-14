VIDEO | Șeful de la Permise Ilfov și un subaltern al acestuia au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Cei doi, la un loc, ar fi primit mită de 50 de ori

Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției anunță că subcomisarul Mihai Niță și inspectorul principal Cosmin Dobre au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru fapta de luare de mită, cei doi fiind vizați de 50 de acte materiale ale cestei fapte, anunță oficial Direcția.

Astfel, arată instituția citată, Mihai Niță, șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) Ilfov, cu gradul profesional de subcomisar de poliție este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, 36 de acte materiale.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Subalternul acestuia, Cosmin Dobre, coordonator al Compartimentului regim permise de conducere și examinări din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, cu gradul profesional de inspector principal de poliție, este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, 14 acte materiale.

La data de 14 octombrie 2026, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 13 octombrie 2026, față de inculpatul Dan Mircea Grigore, subinspector de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită.

În cauză, se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane, agenți de poliție și instructori ai școlilor de șoferi, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă simplă sau continuată și dare de mită.

Modus operandi al GIO

Direcția arată că în cursul anului 2026, inculpatul Niță Mihai, în calitatea menționată anterior, ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat, format din angajați ai S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov și instructori auto, în scopul săvârșirii unor infracțiuni de corupție. Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate, după cum urmează:

Palierul examinatorilor, structurat în două categorii, respectiv intermediari și facilitatori, era format din examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat, precum alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, acționarea pedalelor autoturismului (frână sau ambreiaj) în timpul examenului, fără consemnarea intervenției, ori neconsemnarea unor abateri sau greșeli comise de candidați.

Palierul instructorilor auto, ai cărui membri ar fi avut rolul de a identifica persoane interesate de programarea preferențială, cu celeritate, la proba practică, precum și de a colecta bani de la alți instructori sau de la elevii școlilor de șoferi, în schimbul facilitării promovării examenului. Sumele astfel colectate ar fi fost remise ulterior examinatorilor sau inculpatului Niță Mihai, în calitate de șef al serviciului.

Palierul lucrătorilor de la ghișee, format din angajați ai serviciului care ar fi sprijinit activitatea grupului prin programarea preferențială, „peste rând”, a unor persoane la proba practică, precum și prin urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și emiterea certificatelor ori a plăcuțelor de înmatriculare, în schimbul unor sume de bani destinate acestora sau altor membri ai grupului.

Cooperativa personală

Astfel, mai arată Direcția, în perioada ianuarie – august 2026, inculpatul Niță Mihai ar fi primit, în mod repetat, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 100 de lei și 600 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activității subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișeu.

În perioada martie – august 2026, inculpatul Dobre Cosmin ar fi primit, în mod repetat, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 100 și 700 de lei, precum și alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în coordonarea activității subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișeu.

La data de 30 martie 2026, inculpatul Grigore Dan-Mircea ar fi primit o sumă de bani de la o persoană, în schimbul facilitării promovării de către un candidat a probei practice pentru obținerea permisului de conducere, susținută în aceeași zi.

Pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul Grigore Dan-Mircea are obligația de a respecta o serie de măsuri, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a măsurii, să nu părăsească teritoriul României și să nu exercite funcția în cadrul căreia ar fi săvârșit faptele.

Inculpatului Grigore Dan-Mircea i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

Procurorii anticorupție beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

DNA a călcat la Permise Ilfov

Anchetatorii DNA central au descins, marți, la Direcția de Permise Ilfov unde ar percheziționa birourile mai multor polițiști vizați de acuzații de luare de mită în de la instructori și candidați care ar fi dorit „asigurarea” examenelor auto, anunțau surse judiciare.

Acestea precizau că descinderi ar avea loc și în alte 13 locații iar în dosar ar fi vizați deopotrivă instructori auto dar și candidați care au plătit sume de bani pentru „liniștea sufletească” înainte de examinare.

Aceleași surse precizează faptul că în dosar sunt cercetate fapte de luare de mită din cursul acestui an și că audierile vor avea loc la sediul DNA central.

Acestea nu pot spune cu claritate dacă în dosar ar fi vizați și funcționari cu funcții de conducere ai instituției publice din Ilfov.

UPDATE ora 12:00

Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în cursul anului 2026, a unor infracțiuni de corupție de către polițiști din cadrul Serviciului de permise și înmatriculări Ilfov și complici ai acestora, din rândul unor angajați ai școlilor de șoferi.

Aceștia ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru programarea preferențială, „peste rând”, a unor persoane la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, facilitarea promovării acestei probe, precum și urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, respectiv emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare.

În cursul zilei de 13 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 15 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, fiind vizat sediul unei instituții publice și domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.