Primarul din Satu Mare, Kereskenyi Gabor(UDMR) trebuie să-i plătească deputatului liberal Adrian Cozma suma de 10.000 lei după ce l-a numit pe acesta din urmă „mincinos şi dictator”. Curtea de Apel Oradea i-a dat câştig de cauză preşedintelui PNL Satu Mare, care trebuie să mai recupereze de la primar şi cheltuielile de judecată.

Curtea de Apel Oreadea a decis recent că onoarea deputatului Adrian Cozma poate fi reparată cu suma de 10.000 de lei, plus cheltuieli de judecată, de către primarul din Satu Mare, Kereskenyi Gabor.

„Din păcate, în ultimii 20 de ani, acestea au fost principalele instrumente prin care grupuri de interese locale au călcat în picioare pe oricine a încercat să spună adevărul despre ce se întâmplă în acest județ. Nu mă voi lăsa intimidat”, scrie deputatul Cozma, pe facebook.

Edilul din Satu Mare l-a numit pe liberal „mincinos şi dictator”, în cadrul unei conferinţe de presă.

