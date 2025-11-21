Prima pagină » Actualitate » Premieră în România: au apărut primele timbre cu miros de brad. Unde se găsesc și cât costă

Premieră în România: au apărut primele timbre cu miros de brad. Unde se găsesc și cât costă

21 nov. 2025, 19:34, Actualitate

Magia sărbătorilor vine anul acesta cu miros autentic de brad. Pentru prima dată în România, timbrele dedicate sărbătorilor de iarnă sunt parfumate. Ediția specială transformă colecționarea timbrelor într-o experiență senzorială și aduce spiritul Crăciunului direct în plicurile trimise celor dragi.

Romfilatelia lansează, în premieră, pentru România o serie de timbre dedicate Crăciunului, care au o particularitate cu totul specială: sunt parfumate cu miros de brad. Ediția transformă tradiționalul timbru într-un obiect de colecție, dar și într-o surpriză pentru cei care primesc o scrisoare în perioada sărbătoare.

Timbrele au fost produse într-o fabrică înființată de regale Carol I, acum 150 de ani. Ediția promită să devină o surpriză în sine, dar și un cadou pentru colecționari. Timbrele ilustrează personaje și scene de iarnă: de la Moș Crăciun și motive tradiționale românești, până la peisaje de poveste. Toate sunt imprimate cu o tehnică specială, care elibererază mirosul în momentul atingerii. Recent, Administrația Poștală din Franța a scos un timbru cu miros de croissant. Ediția este disponibilă începând din 21 noiembrie în magazinele filatelice din țară, dar și online. Timbrele costă între 5 și 30 de lei, în funcție de model, potrivit Știrile Focus Prima TV.

