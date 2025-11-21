Premieră în România: au apărut primele timbre cu miros de brad. Unde se găsesc și cât costă

Magia sărbătorilor vine anul acesta cu miros autentic de brad. Pentru prima dată în România, timbrele dedicate sărbătorilor de iarnă sunt parfumate. Ediția specială transformă colecționarea timbrelor într-o experiență senzorială și aduce spiritul Crăciunului direct în plicurile trimise celor dragi.

Timbrele au fost produse într-o fabrică înființată de regale Carol I, acum 150 de ani. Ediția promită să devină o surpriză în sine, dar și un cadou pentru colecționari. Timbrele ilustrează personaje și scene de iarnă: de la Moș Crăciun și motive tradiționale românești, până la peisaje de poveste. Toate sunt imprimate cu o tehnică specială, care elibererază mirosul în momentul atingerii. Recent, Administrația Poștală din Franța a scos un timbru cu miros de croissant. Ediția este disponibilă începând din 21 noiembrie în magazinele filatelice din țară, dar și online. Timbrele costă între 5 și 30 de lei, în funcție de model, potrivit Știrile Focus Prima TV.

