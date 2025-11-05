Premieră în Timișoara. Tutoriale online pentru folosirea toaletelor inteligente care au costat 90.000 de euro

La Timișoara au fost publicate tutoriale online pentru folosirea toaletelor inteligente care au costat 90.000 de euro. Oamenii au la dispoziție un clip în care li se explică modul în care cabinele funcționează și de ce nu trebuie să apese pe butoanele din interior.

Una dintre noile toalete inteligente care au apărut la Timișoara și care au costat 90.000 de euro a fost montată în Parcul Civic. Accesul la o astfel de toaletă automatizată se face pe bază de monedă, iar sistemul este unul complet automatizat.

Tutoriale online pentru folosirea noilor toalete inteligente din Timișoara

În mediul online au apărut și tutoriale care indică pas cu pas cum se folosește o astfel de toaletă de lux. Pe pagina de Facebook Horticultura Timișoara a fost postat acest videoclip cu toate instrucțiunile de care ai nevoie, însă totul ar fi pornit de la un incident cu o persoană care a rămas blocată în interior.

Videoclipul explică procesul de acces și de funcționare a toaletei automatizate. Accesul este făcut pe bază de monede, iar sistemul este unul complet automatizat.

Toaletele inteligente și automate de la Timișoara

Toaleta din Parcul Civic funcționează pe monede și este automată. Timișorenilor li se atrage atenția asupra faptului că nu au voie să apese pe butoane, acest gest poate conduce la situații neprevăzute.

„Foarte important să nu atingeți nimic! Este suficient să apropiați mâna de butoane”, spune tânăra care prezintă toaleta de lux în videoclip. Spre exemplu, recent, un cetățean s-ar fi trezit că ușa toaletei publice a început să se închidă și să se deschidă automat după ce a apăsat un buton, potrivit Sursa de Vest.

„Ușa se închide. Bine ați venit la toaleta automată! Timpul pe care îl aveți la dispoziție este de 15 minute”, se aude în cabină, în momentul în care o persoană intră. Chiar dacă este complet smart, utilizatorii au la dispoziție un buton de urgență pentru situațiile excepționale.

Ce caracteristici tehnice are toaleta de lux din Timișoara

Toaleta, cu o suprafață de 12 metri pătrați, este dotată cu multiple sisteme de siguranță și igienă:

Sistem ignifug și antivandalism

Vas de toaletă cu autocurățire și dezinfecție

Sistem de spălare a mâinilor și uscător automat

Telecontrol și monitorizare 24/7

Buton de panică SOS

Acces pentru persoane cu dizabilități

Supraveghere CCTV exterioară

Sistem de încălzire și ventilație

