Premieră. Zile libere pentru DOLIUL celui mai bun prieten

Rene Pârșan
13 nov. 2025, 18:50, Actualitate
O fundaţie a decis, în premieră în România, să le acorde două zile libere angajaților aflați în doliu după pierderea câinelui, recunoscând rolul esențial al animalelor de companie în viața de familie.

Fundația Adăpostul Speranța a decis să le acorde angajaților săi două zile libere pentru doliu în cazul nefericit în care le moare câinele. Măsura, unică până acum în România şi considerată un gest de empatie față de legătura puternică pe care oamenii o dezvoltă cu animalele lor, își propune să devină un model și pentru alți angajatori, în contextul în care legislația muncii nu include în prezent o astfel de prevedere.

Adăpostul Speranța, fondat în 1996 și cunoscut ca unul dintre cele mai moderne și bine echipate adăposturi private de animale din țară, promovează adopțiile responsabile și respectul față de animale.

„Sanctuarul” Popești-Leordeni

În Popești-Leordeni, fundația deține un adăpost cu aproximativ 500 de locuri, dintre care peste 200 sunt ocupate de câini bâtrâni, abandonaţi sau cu diverse afecțiuni, inclusiv paraplegici. Animalele sunt tratate, sterilizate și microcipate în clinica proprie, iar până la adopție beneficiază de spații de joacă, zone de relaxare și îngrijire specializată.

Reprezentanții fundației subliniază că pierderea unui câine poate provoca aceeaşi durere cu cea resimțită la pierderea unui membru al familiei.

„Câinii sunt cei mai fideli și mai buni prieteni pe care unii oameni îi au o viață întreagă. Mai ales pentru angajații noștri, câinii sunt membri ai familiei. Atunci când moare cel care ne-a adus atât de multe bucurii și care ne-a fost alături în orice moment, suntem devastați. De aceea ne-am gândit să le oferim această formă de respect față de câinele lor și această posibilitate de a-și lua rămas bun așa cum se cuvine”, a declarat Anca Tomescu, directorul Adăpostului Speranța.

Deși angajații beneficiau informal de timp liber în astfel de situații, fundația a hotărât să legalizeze acum măsura, urmând să o introducă în contractele de muncă.

Scopul inițiativei este nu doar oferirea de sprijin emoțional angajaților, ci și transmiterea unui mesaj mai larg către societate, în favoarea unei atitudini mai empatice față de animalele de companie.

Anunţul a fost făcut printr-un mesaj distribuit pe pagina sa de Facebook a Fundației.

