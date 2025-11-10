Prima pagină » Economic » În atenția premierului Ilie Bolojan: 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați prin România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro

În atenția premierului Ilie Bolojan: 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați prin România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro

10 nov. 2025, 16:28, Economic
Produsele pentru animalele de companie au generat în ultimii ani o piață în continuă creștere, care a devenit treptat unul dintre sectoarele economice cu cea mai rapidă creștere. Piața a depășit 1 mld. de euro, semn că românii sunt tot mai generoși cu animalele lor de companie. Cu toate că există taxse care se aplică produselor pentru animale de companie, în România nu este, în acest moment, o taxă pentru deținerea unui animal de companie. Conform datelor de la producătorii de hrană, îm țară sunt circa 10 milioane de căței, pisici, hamsteri sau iepuri pe care românii le dețin și îngrijesc. 

Industria produselor dedicate animalelor de companie a depășit 1 mld. euro în România, potrivit Euromonitor. Proprietarii cheltuiesc sume semnificative pentru hrană, sănătate, accesorii și chiar întreținerea animalelor lor. Hrana rămâne principala cheltuială, iar cererea pentru produsele care să conțină ingrediente cât mai naturale este în continuă creștere. Statul ar putea transforma această piață într-un câștig la fel cum fac celelalte țări care impun taxe pentru animalele de companie. Țări europene precum Germania, Elveția, Olanda, Italia sau Spania impun o taxă obligatorie anuală pentru animalele de companie între 30 și 120 de euro.

Milioane de animale de companie sunt netaxate în România

Producția de hrană pentru animale a devenit un teren de luptă pentru firmele care vor să dezvolte fabrici care să acopere necesarul pentru o piață care crește continuu. În ciuda cererii în creștere, Guvernul pare că nu vede această oportunitate de a transforma un sector în continuă expansiune într-o nouă sursă de venit pentru bugetul statului. Deficitul bugetar al României este scăpat de sub control și a urcat la 5,39% din PIB iar orice măsură pe care Guvernul a încercat-o nu a avut efect. Guvernul Bolojan a crescut aproape toate taxale posibile, dar, cel puțin până în acest moment, animalele de companie au scăpat.

