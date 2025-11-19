Premierul a intrat pe contrasens cu primarul din Galaţi. Ionuţ Pucheanu: „Galațiul nu este pușculița lui Bolojan. Dacă tot jucăm ‹la impuse›”

„Galațiul nu este pușculița lui Bolojan!” este mesajul primarului din Galaţi, Ionuţ Pucheanu, în urma ultimei găselniţe a premierului de a scoate bani pentru acoperirea deficitului bugetar, inclus în următorului pachet fiscal.

Edilul social-democrat subliniază faptul că impunerea unor majorări de taxe locale, de 75%, nu este decât „o lovitură directă în buzunarul oamenilor, în vremuri oricum grele”.

„Sunt pentru reformă și înțeleg că trebuie să facem cu toții ceva, dar creșterea taxelor locale impusă de premierul Ilie Bolojan este aberantă și nocivă. O majorare de 75% este o lovitură directă în buzunarul oamenilor, în vremuri oricum grele! Și, ca să fie absurdul complet, banii nici măcar nu rămân în Galați, aici unde cetățenii plătesc și unde avem nevoie de ei pentru investiții reale, ci se duc frumos, cu totul, în bugetul de stat. Dacă tot jucăm ‹la impuse›, măcar să putem folosi acești bani pentru străzile, școlile și spitalele orașului, nu pentru îmbuibarea și capriciile unora de la centru”, scrie Pucheanu.

„Trebuie să vorbim despre oameni, nu despre paragrafe în buget”, mai spune în mesajul său edilul din Galaţi, care îi mai atrage atenţia lui Ilie Bolojan că „nu poți să le ceri oamenilor să plătească mai mult fără să le întorci nimic înapoi”, în timp ce localitatea are nevoie de investiţii.

„Nu poți să pretinzi că ajuți comunitățile locale, dar să le iei resursele cu care să se dezvolte.

Galațiul nu este pușculița nimănui. Galațiul este un oraș care muncește, crește și merită dreptul la dezvoltare. Știu foarte bine că nu poți să le ceri oamenilor să plătească mai mult fără să le întorci nimic înapoi. Trebuie să vorbim despre oameni, nu despre paragrafe în buget”, a mai transmis Pucheanu lui Ilie Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sorin Grindeanu: „Niciun partid social-democrat nu renunță la impozitarea PROGRESIVĂ a veniturilor”

„Taxa pe pierdere”. Când statul profită de suferința celor vulnerabili: „În loc să o reducă, o taxează”