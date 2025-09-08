Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu: „Niciun partid social-democrat nu renunță la impozitarea PROGRESIVĂ a veniturilor”

Bianca Dogaru
08 sept. 2025, 13:29, Actualitate
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu afărmă că politica fiscală a PSD va continua să promoveze impozitarea progresivă, chiar dacă face parte dintr-o Coaliție cu partide de dreapta care nu susțin această măsură.

Grindeanu a subliniat poziția fermă a PSD în privința polticii fiscale.

„Niciodată un partid social-democrat nu își permite să renunțe la o politică fiscală de acest tip. Un partid social-democrat, așa cum am spus, facem parte dintr-o coaliție cu partide de dreapta care nu acceptă în acest moment acest mod corect de a suporta povara fiscală. Asta e viziunea noastră corectă,” a declarat Grindeanu.

Acesta a explicat că pachetul fiscal include și alte măsuri menite să susțină anumite categorii sociale.

„Partea acestui pachet 3, dincolo de scutirile pentru persoane cu handicap grav, o să fie și o reglementare în ceea ce privește deductibilitatea TVA. Sunt foarte multe facilități prin care poți să reduci TVA-ul,” a mai precizat președintele interimar PSD.

Sursa foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

