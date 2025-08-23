Premierul Bolojan, plin de veselie la Festivalul Tezaur Național din Republica Moldova. I-a cântat Ansamblul Cimbrișor

Premierul Ilie Bolojan a trecut repede peste întâlnirea cu președintele Maia Sandu, sau invers, în cadrul primei sale vizite oficiale în Republica Moldova, în calitate de șef al Executivului.

Sâmbătă, Ilie Bolojan și Maia Sandu ar fi trebuit să se întâlnească la ora 16.00, potrivit agendei oficiale a vizitei. Însă la scurt timp după ora stabilită, Bolojan se veselea alături de omologul său, Dorin Recean, la Festivalul Tezaur Național 2025, din raionul Lioveni.

După primirea oficială din Republica Moldova, premierul Ilie Bolojan a ajuns la Festivalul Tezaur Național din raionul Lioveni. Bolojan a fost filmat alături de omologul său moldovean-Dorin Recean, în timp ce asculta muzica Ansamblului Cimbrișor, cu ceva de băut într-o cană.

Cu o față destinsă, total opusă celei pe care o afișează zilnic românilor, Ilie Bolojan era plin de voie bună. Potrivit programului oficial, premierul mai are în agendă și o vizită la Casa de Cultură Bardar, din același raion.

Premierul a mers în Republica Moldova după o vizită fulger în localitatea afectată de inundații, Broșteni-Suceava. Acolo nu a avut timp să stea de vorbă cu localnicii. A strâns doar câteva mâini oficiale și dus a fost.

