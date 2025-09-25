Prima pagină » Actualitate » Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele

25 sept. 2025, 18:05, Actualitate
După ce a tăiat bursele olimpicilor internaționali și a limitat dreptul studenţilor de a beneficia de reducerea de 90% pentru transportul feroviar, Ministerul Educaţiei și-a adus aminte cât de importantă este excelența în educație și că performanța merită promovată și susținută. În concret, ministerul  a lansat joi în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern, privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din sesiunea iunie-iulie 2025.

127 de elevi cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 ar putea fi premiați

Proiectul prevede acordarea sumei de 2.000 de lei pentru fiecare din cei 85 de absolvenţi de gimnaziu care au avut media 10 la Evaluarea Naţională şi a sumei de 5.000 de lei pentru fiecare din cei 42 de absolvenţi de liceu care au obţinut media 10 la Bacalaureat, cuantumurile fiind aceleaşi ca anul trecut.

Potrivit Ministerului Educaţiei, sumele propuse sunt în aceleaşi cuantumuri ca în anul precedent, iar lista nominală a beneficiarilor şi modalitatea de acordare a stimulentelor financiare vor fi aprobate, ulterior, prin ordin de ministru.

„Am încercat să securizăm şi partea de recompensare a excelenţei”

În sesiunile din vara acestui an, 42 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat.

Vorbim despre 32 de medii de zece la examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie 2025, un elev de zece în sesiunea specială şi nouă la examenul de Bacalaureat german, sesiunea iunie 2025. 85 de absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională.

”Am reuşit, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate, să asigurăm plata salariilor şi burselor în acest an şi să ne stabilizăm pentru dezvoltare şi reforme în anii care vin. Pe lângă acest obiectiv, în cadrul căruia păstrarea componentei sociale a fost determinantă – burse sociale şi sprijin pentru categorii de elevi în diverse situaţii de risc – am încercat să securizăm şi partea de recompensare a excelenţei.

Astfel, alături de premiile în bani acordate pentru rezultatele obţinute în competiţiile şcolare naţionale şi internaţionale, propunem, conform reglementărilor în vigoare, acordarea de stimulente financiare elevilor care în această vară au încheiat examenele naţionale cu media generală 10”, a declarat ministrul Daniel David.

44.000 de studenți, rămași fără sprijin financiar

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), cea mai mare federație studențească din țară, anunţă proteste la nivel național în 29 septembrie. Tinerii spun că măsurile de austeritate din educație și deciziile luate în continuare de guvernanți ignoră mesajele și nevoile lor.

ANOSR arată că reducerile de la transport și tăierea burselor pun presiune directă pe traiul studenților, mulți dintre ei depinzând de aceste beneficii pentru a-și continua studiile. Organizația avertizează asupra faptului că, în acest context provocator, austeritatea în educație poate duce la un val și mai mare de abandon universitar, fenomen care oricum depășește 40%.

