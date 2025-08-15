Premierul înlocuiește liberalii cu USR-iști. Silvia Dinică este noul secretar de stat de la Ministerul Muncii

Silvia Monica Dinică este noul secretar de stat desemnat de USR la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ministerul Muncii s-a ales cu un nou matematician, trimis să reprezinte interesele USR într-o funcție de secretar de stat.

„Începând cu data de 18 august, doamna Silvia Monica Dinică se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, după cum reiese din decizia semnată de premierul Bolojan și devenită oficială prin publicarea în Monitorul Oficial.

Ca să-i facă loc Silviei Dinică, premierul a mai semnat un alt decret, de eliberare din funcție de data aceasta, al unui coleg liberal, Adrian Zvâncă, numit în funcție în aprilie.

Silvia Dinică este de profesie, potrivit CV-ului său, absolventă a Universității București- Facultatea de Matematică și Informatică. A obținut o bursă de studii în SUA la Colorado State University petru studii de master/doctorat în perioada 2002-2004, apoi un master în Managementul Riscului la Academia de Studii Economice din București (2008-2010).

Sursă foto: Facebook Silvia Dinică

