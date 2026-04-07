Presa de peste Prut: Se testează drone românești pe spațiul Republicii Moldova

Olga Borșcevschi
O companie românească producătoare de drone şi alte dispozitive fără pilot testează drone pe spațiul Republicii Moldova. Compania are fabrici în două localităţi din România şi una în Republica Moldova. Una dintre drone a fost testată recent pe aerodromul de la Vadul lui Vodă, relatează TVR Moldova.

O astfel de dronă poate detecta cu acurateţe obiecte și persoanelor aflate la sol, monitorizarea zonelor de frontieră fiind un domeniu în care poate fi folosită. Ea cântărește 50 de kilograme şi poate zbura la o înălțime de circa 5 km. Aeronava fără pilot este dotată cu sisteme de supraveghere bazate pe inteligența artificială.

Drona poate zbura cu o viteză de 160 de kilometri la oră şi se poate afla în spaţiul aerian timp de aproximativ 24 de ore. Compania primește în jur de 700 de solicitări săptămânal, majoritatea din state NATO.

Costul unei astfel de aparat variază între 200 de mii de euro până la un milion de euro.

Sursa foto: Drone Wall – Qognifly

La fabrica din Chişinău sunt produse, anual, în jur de şapte drone. Procesul este unul complicat şi poate dura chiar şi o lună pentru un singur aparat.

„Practic noi aici producem toate materialelel din care apoi sunt produse aeronavele. Ca matrie primă, avem nevoie doar de material compozit. În cazul nostzru, în mare parte, este fibra de carbon şi aluminiu, dar şi răşina epoxidică. Elementele cheie ale unei aeronave pe care pot să le menţionez ar fi: aripile, ampenajul şi fuzelajul acesteia, pentru că fiecare subansamblu în sine este constituit din sunte sau chiar mii de piese”, a declarat Anton Danici, co-fondatorul companiei.

Sursa foto: Drone Wall – Qognifly

