Brazilia, fără vedeta Neymar! Asta a decis italianul Carlo Ancelotti

17 mart. 2026, 14:16, Sport
Italianul Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Neymar printre jucătorii cu care va ataca ultimul cantonament înainte de Cupa Mondială 2026. Lotul Braziliei a fost anunţat luni.

Pe lista făcută publică de Carlo Ancelotti, nu apar cei patru jucători cu probleme medicale: Rodrygo, Eder Miitao, Bruno Guimaraes şi Estevao, însă lipseşte şi starul Neymar (34 de ani), ale cărui şanse de a fi prezent la Cupa Mondială au scăzut drastic.

Ancelotti se va baza însă pe Endrick, jucător revenit în lot în urma prestaţiilor foarte bune de la Olympique Lyon, dar şi pe starul lui Real Madrid, Vinicius Jr.

„O să vorbesc acum, pentru că nu pot rămâne tăcut. Evident, sunt supărat și trist pentru că nu am fost convocat, dar concentrarea rămâne aceeași: zi după zi, antrenament după antrenament, meci după meci.

Desigur, îmi doresc să revin la echipa națională, să joc la Cupa Mondială, dar asta nu depinde de mine.

Decizia aparține staff-ului tehnic și, bineînțeles, indiferent dacă voi fi acolo sau nu, voi susține întotdeauna echipa națională”, a spus jucătorul lui Santos MadHouseTV.

Neymar a jucat ultima dată pentru naționala Braziliei pe 18 octombrie 2023, în meciul pierdut cu Uruguay, scor 0-2, din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Lotul anunțat de Carlo Ancelotti

Lista celor 26 de jucători selecţionaţi de Ancelotti este următoarea:

Portari: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahce);

Fundaşi: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibanez (Al-Ahly), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma);

Mijlocaşi: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray);

Atacanti: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Enrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid).

