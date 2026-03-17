Alertă în Republica Moldova. Dronă cu explozibil, descoperită pe câmp. Localnicii sunt evacuați din zonă

Autoritățile din Republica Moldova sunt în alertă maximă după descoperirea unei drone active, încărcată cu material exploziv, pe un câmp la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră cu Ucraina. Poliția confirmă că dispozitivul este funcțional și reprezintă un pericol iminent pentru populație.

Drona găsită în dimineața zilei de marți, 17 martie, pe un câmp din satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, a anunțat Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova (IGP).

Potrivit IGP, „având în vedere pericolul iminent”, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului.

„La moment este evaluat pericolul și sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor, iar din raza locației sunt evacuați toți localnicii”, notează oamenii legii.

Anunțul autorităților a venit la câteva ore după ce un aparat de zbor necunoscut, care ar fi fost asemănător unei drone de tip Shahed, a fost observat de polițiștii de frontieră în zona Sectorului Poliției de Frontieră Olănești, la aproximativ 200 de metri de la fâșia de stat, pe direcția Iaskî (UA) – Crocmaz (RM).

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiectele suspecte și să anunțe imediat autoritățile.

