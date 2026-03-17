Critici dure la adresa premierului Belgiei după ce acesta a propus Europei să se împace cu Rusia pentru petrol și gaze ieftine

17 mart. 2026, 13:31, Știri externe
Premierul belgian, Bart De Wever, a fost criticat atât pe plan intern, cât și pe plan extern pentru că a cerut Europei să normalizeze relațiile cu Rusia în vederea restabilirii aprovizionării cu petrol și gaze ieftine, scrie The Guardian. Pe plan intern, declarațiile lui aproape că au declanșat o criză în cadrul coaliției de guvernare, iar pe plan extern, liderii europeni l-au contrazis pe De Wever și au reamintit de pretențiile absurde ale Moscovei pentru restabilirea relațiilor. Mai mult, normalizarea importurilor de energie din Rusia ar face din Europa un mare pierzător pe scena mondială.

Într-un interviu publicat sâmbătă în cotidianul belgian L’Echo, prim-ministrul Bart De Wever a precizat că Europa trebuie să își normalizeze relațiile cu Rusia și să redobândească accesul la energie ieftină, în contextul crizei energetice generate de războiul dintre Statele Unite și Iran și de blocada Strâmtorii Ormuz. „Pierdem pe toate fronturile, trebuie să punem capăt conflictului în interesul Europei”, a spus premierul belgian. Drept argument, De Wever a spus că actuala strategie a Europei de a pune presiune pe Vladimir Putin prin livrări de arme către Ucraina și prin sancțiuni economice nu mai este sustenabilă fără un sprijin ferm din partea Statelor Unite.

Normalizarea relațiilor cu Rusia ar fi un gest de slăbiciune din partea Europei

De Wever a spus că Europa trebuie să se reînarmeze „și, în același timp, trebuie să normalizăm relațiile cu Rusia și să recâștigăm accesul la energie ieftină. Este vorba de bun simț. În privat, liderii europeni îmi spun că am dreptate, dar nimeni nu îndrăznește să o spună cu voce tare”. Ministrul de externe, Maxime Prévot, l-a criticat imediat și a afirmat că o normalizare cu Rusia în acest moment ar fi un semnal de slăbiciune și ar oferi Kremlinului exact ceea ce își dorește. De asemenea, partenerii de guvernare au acuzat poziția lui De Wever ca fiind contrară liniilor oficiale ale coaliției din Belgia și politicilor UE. Mai mult, declarațiile lui au deschis calea către o posibilă criză guvernamentală.

Cerințele maximaliste ale Rusiei sunt de neacceptat

În ceea ce privește pozițiile europenilor, ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a reamintit cerințele pe care Rusia le-a formulat în 2021, cu puțin timp înainte să lanseze invazia din Ucraina. Cerințele au inclus retragerea NATO și a oricăror trupe sau arme desfășurate în țările care au intrat în alianță după 1997, ceea ce înseamnă, practic, o mare parte din Europa de Est, inclusiv Polonia, statele baltice și țările balcanice. Budrys a spus că se așteaptă la un rezultat pozitiv în discuțiile cu Rusia atunci când Europa va pune pe masa negocierilor activele rusești înghețate, care sunt deținute în mare parte în Belgia.

UE are în plan să renunțe în totalitate la gazul și petrolul rusesc

Declarațiile premierului belgian De Wever pentru revenirea la energia ieftină a Rusiei sunt în contradicție și cu planurile Uniunii Europene. Blocul comunitar a convenit în decembrie să elimine treptat gazul rusesc până în noiembrie 2027 și a reiterat obiectivul de a pune capăt importurilor de petrol rusesc până la sfârșitul aceluiași an.

Comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen, a precizat luni reporterilor că este important să se respecte aceste obiective. „Am fost prea mult timp dependenți de energia din Rusia, ceea ce i-a permis lui Putin să ne șantajeze cu energia, să folosească energia ca armă împotriva noastră”, a spus acesta.

