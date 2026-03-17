După alegerile din weekendul trecut, Coreea de Nord va organiza prima sesiune a noii Adunări Populare Supreme pentru a-l realege pe Kim Jong-un la conducerea statului și pentru a revizui constituția, a relatat marți presa de stat, scrie The Korea Times.

Sesiunea are loc după ce duminică, 15 martie, Coreea de Nord a organizat un scrutin pentru alegerea deputaților pentru un nou mandat în Parlament, în urma celui de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor.

Ce se așteaptă de la sesiunea de duminica viitoare

„Sesiunea are ca scop dezbaterea alegerii președintelui Afacerilor de Stat al Republicii Populare Democrate Coreene, a alegerii conducerii statului și subcomisiilor Adunării Populare Supreme și revizuirii și completării Constituției Socialiste”, a declarat Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA).

În cadrul acestei sesiuni se așteaptă ca liderul nord-coreean să fie reales în funcția de conducător suprem și să efectueze o remaniere a cabinetului și a altor funcții-cheie din guvern. Adunarea Populară Supremă este văzută pe scară largă ca un parlament aprobat de autoritate care susține în mare măsură ceea ce a decis partidul de guvernământ.

Coreea de Nord convoacă de obicei o sesiune a Adunării Populare Supreme după un congres al partidului, ca pas ulterior pentru a legifera legile necesare pentru implementarea deciziilor congresului. Printre punctele cheie ale sesiunii parlamentare de duminică se numără și decizia Phenianului de a defini relația dintre cele două Corei drept „două țări ostile una celeilalte” în constituție, dar și eventualele mesaje ale lui Kim Jong-un privind politica externă a țării.

În februarie, Kim Jong-un a fost reales în funcția de lider al Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, iar delegații i-au recunoscut meritul pentru consolidarea arsenalului nuclear al țării și întărirea poziției regionale, scrie Mediafax.