Prima pagină » Actualitate » Presa maghiară anunță proteste în Ținutul Secuiesc împotriva taxelor impuse de Ilie Bolojan. Ce reproșează comunitatea maghiară din Covasna și Harghita premierului

Presa maghiară anunță proteste în Ținutul Secuiesc împotriva taxelor impuse de Ilie Bolojan. Ce reproșează comunitatea maghiară din Covasna și Harghita premierului

27 ian. 2026, 05:00, Actualitate
Presa maghiară anunță proteste în Ținutul Secuiesc împotriva taxelor impuse de Ilie Bolojan. Ce reproșează comunitatea maghiară din Covasna și Harghita premierului

Fracțiunea Administrației Locale din Miercurea Ciuc a Alianței Maghiare din Transilvania (EMSZ) a lansat o petiție online pentru ca administrația orașului secuiesc să reducă valoarea taxelor și impozitelor locale la minimul legal. În cadrul unei inițiative civile, locuitorii orașului sunt chemați să protesteze de două ori în această săptămână.

Potrivit postărilor de pe site-urile societății civile, locuitorii din Miercurea Ciuc sunt chemați în stradă de două ori în această săptămână pentru a protesta împotriva creșterii semnificative a taxelor locale. Astfel, toți cei care nu sunt de acord cu rezoluția adoptată în decembrie, conform căreia impozitul pe proprietățile imobiliare va crește semnificativ, iar sistemul de impozitare a vehiculelor va fi, de asemenea, majorată, sunt așteptați să se adune în fața Castelului Mikó, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 10:00, respectiv în Piața Szabadság, sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 12:00.

În paralel cu organizarea demonstrațiilor, reprezentanții Asociației Maghiare din Transilvania, care are doi reprezentanți în administrația locală, au lansat o petiție online.

„Cetățenii din Miercurea Ciuc se confruntă cu o situație financiară dificilă, deoarece costul vieții a crescut drastic”, au subliniat aceștia.

Și, pentru a atenua acest lucru, vor să determine conducerea Primăriei din Miercurea Ciuc să reducă valoarea impozitelor și a taxelor locale la minimul legal.

Reacția primarului din Miercurea Ciuc

Primarul orașului Miercurea Ciuc, Attila Korodi, a răspuns nemulțumirii resimțite în rândul localnicilor, printr-o postare și un videoclip publicate pe pagina sa oficială de socializare.

Acesta a confirmat că problema taxelor locale se va afla pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu Local și „doar un răspuns responsabil poate și trebuie dat” la acest subiect.

Attila Korodi a mai afirmat că Prefectura Județului Harghita a solicitat poziția Ministerului Finanțelor, cu privire la spațiul de manevră existent în conturarea taxelor locale. Faptul că Prefectura s-a adresat Ministerului Finanțelor este un proces important de clarificare, ale cărui rezultate trebuie așteptate. De asemenea, el a menționat că sistemul fiscal din Miercurea Ciuc a fost previzibil până acum.

„Dacă Ministerul Finanțelor indică în mod clar că există o marjă legală de manevră, suntem pregătiți să examinăm acest lucru. În fiecare localitate funcționează solduri diferite, iar în Miercurea Ciuc acestea sunt stabilite în prezent corect. Salut faptul că atât facțiunea RMDSZ, cât și Partidul Popular au inițiative și eforturi profesionale pe această temă. O dezbatere de fond și o decizie responsabilă pot avea loc doar atunci când va sosi răspunsul oficial din partea Ministerului și vom ști exact ce permite legea. După aceea, dezbaterea trebuie continuată și o decizie trebuie luată”, a reacționat edilul.

Primarul orașului Miercurea Ciuc, Attila Korodi / FOTO - Facebook

Primarul orașului Miercurea Ciuc, Attila Korodi / FOTO – Facebook

În ultima ședință a noului an, organul administrației publice locale din Miercuea Ciuc a aprobat proiectul de hotărâre care definește metodologia de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026.

În noul an, orașul din Ținutul Secuiesc nu se așteaptă doar la o creștere în concordanță cu inflația, ci și la majorarea cotelor de impozitare și eliminarea reducerilor în temeiul Legii 2025/239.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”
11:14
Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”
LEGE Cine ar putea scăpa de plata întreținerii. Ce arată o nouă propunere de lege
11:11
Cine ar putea scăpa de plata întreținerii. Ce arată o nouă propunere de lege
ULTIMA ORĂ Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
11:10
Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
ULTIMA ORĂ Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar
11:02
Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar
ECONOMIE Se dau bani pentru o anumită categorie de români. Se face plata în conturi
10:45
Se dau bani pentru o anumită categorie de români. Se face plata în conturi
TEHNOLOGIE Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
10:36
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre abur și fum?
FLASH NEWS „Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord
11:16
„Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord
CINEMA De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”
11:06
De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”
SPORT Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
11:02
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
FLASH NEWS Parlamentarii francezi au adoptat proiectul de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Macron spune că „pasul este major”
10:54
Parlamentarii francezi au adoptat proiectul de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Macron spune că „pasul este major”
AUTO Mașinile hibride preferate de europeni în 2025. Cum a evoluat piața auto în ultimul an
10:49
Mașinile hibride preferate de europeni în 2025. Cum a evoluat piața auto în ultimul an
Gândul de Vreme Cât mai durează ploile și când revin zăpezile. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:48
Cât mai durează ploile și când revin zăpezile. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe