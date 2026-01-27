Presa maghiară anunță proteste în Ținutul Secuiesc împotriva taxelor impuse de Ilie Bolojan. Ce reproșează comunitatea maghiară din Covasna și Harghita premierului

Fracțiunea Administrației Locale din Miercurea Ciuc a Alianței Maghiare din Transilvania (EMSZ) a lansat o petiție online pentru ca administrația orașului secuiesc să reducă valoarea taxelor și impozitelor locale la minimul legal. În cadrul unei inițiative civile, locuitorii orașului sunt chemați să protesteze de două ori în această săptămână.

Potrivit postărilor de pe site-urile societății civile, locuitorii din Miercurea Ciuc sunt chemați în stradă de două ori în această săptămână pentru a protesta împotriva creșterii semnificative a taxelor locale. Astfel, toți cei care nu sunt de acord cu rezoluția adoptată în decembrie, conform căreia impozitul pe proprietățile imobiliare va crește semnificativ, iar sistemul de impozitare a vehiculelor va fi, de asemenea, majorată, sunt așteptați să se adune în fața Castelului Mikó, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 10:00, respectiv în Piața Szabadság, sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 12:00.

În paralel cu organizarea demonstrațiilor, reprezentanții Asociației Maghiare din Transilvania, care are doi reprezentanți în administrația locală, au lansat o petiție online.

„Cetățenii din Miercurea Ciuc se confruntă cu o situație financiară dificilă, deoarece costul vieții a crescut drastic”, au subliniat aceștia.

Și, pentru a atenua acest lucru, vor să determine conducerea Primăriei din Miercurea Ciuc să reducă valoarea impozitelor și a taxelor locale la minimul legal.

Reacția primarului din Miercurea Ciuc

Primarul orașului Miercurea Ciuc, Attila Korodi, a răspuns nemulțumirii resimțite în rândul localnicilor, printr-o postare și un videoclip publicate pe pagina sa oficială de socializare.

Acesta a confirmat că problema taxelor locale se va afla pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu Local și „doar un răspuns responsabil poate și trebuie dat” la acest subiect.

Attila Korodi a mai afirmat că Prefectura Județului Harghita a solicitat poziția Ministerului Finanțelor, cu privire la spațiul de manevră existent în conturarea taxelor locale. Faptul că Prefectura s-a adresat Ministerului Finanțelor este un proces important de clarificare, ale cărui rezultate trebuie așteptate. De asemenea, el a menționat că sistemul fiscal din Miercurea Ciuc a fost previzibil până acum.

„Dacă Ministerul Finanțelor indică în mod clar că există o marjă legală de manevră, suntem pregătiți să examinăm acest lucru. În fiecare localitate funcționează solduri diferite, iar în Miercurea Ciuc acestea sunt stabilite în prezent corect. Salut faptul că atât facțiunea RMDSZ, cât și Partidul Popular au inițiative și eforturi profesionale pe această temă. O dezbatere de fond și o decizie responsabilă pot avea loc doar atunci când va sosi răspunsul oficial din partea Ministerului și vom ști exact ce permite legea. După aceea, dezbaterea trebuie continuată și o decizie trebuie luată”, a reacționat edilul.

În ultima ședință a noului an, organul administrației publice locale din Miercuea Ciuc a aprobat proiectul de hotărâre care definește metodologia de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026.

În noul an, orașul din Ținutul Secuiesc nu se așteaptă doar la o creștere în concordanță cu inflația, ci și la majorarea cotelor de impozitare și eliminarea reducerilor în temeiul Legii 2025/239.